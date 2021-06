Clinique mobile de vaccination à Trois-Rivières : près de la moitié des doses administrées

Dans un effort de joindre les jeunes adultes, la santé publique a dépêché vendredi une clinique mobile de vaccination au centre-ville de Trois-Rivières. À la fermeture de la clinique à 20 h, plus de 90 doses sur un objectif de 200 avaient été administrées à la clinique mobile de vaccination au centre-ville de Trois-Rivières.

Plus tôt vendredi, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ( CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ) avait prévu administrer 200 doses du vaccin Pfizer. Il a toutefois précisé qu’il ajusterait le nombre de doses disponibles en fonction de l’achalandage.

Des jeunes comme l’étudiant et joueur de basketball des Diablos du Cégep de Trois-Rivières William Chauvette se sont déplacés après plusieurs semaines d’hésitation.

Honnêtement, j’avais une réticence au début. Puis je voyais mes proches se faire vacciner, mes grands-parents, mes parents et des amis. Je me suis dit : "Fais ton geste collectif" , a-t-il confié, se réjouissant que les salles de musculation aient rouvert pour les entraînements.

Des gens d’autres groupes d’âge en ont aussi profité pour obtenir leur première dose. Madeleine Dubé était la seule de sa famille qui n’avait pas reçu une dose de vaccin parce qu’elle avait des craintes. J’ai vu mes soeurs et mes filles… elles n’ont pas eu de réaction , s’est-elle dit, rassurée.

La clinique mobile poursuivra sa route samedi pour se rendre au parc Woodyatt à Drummondville. Elle sera ouverte de 9 h à 17 h.

Au total, 361 442 doses de vaccin ont été administrées dans la région, dont 331 148 premières doses et 30 294 secondes doses, selon les données du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec .

La santé publique régionale a également ouvert des plages horaires de vaccination avec et sans rendez-vous pour la première dose du vaccin de Pfizer dans la région sociosanitaire d’ici lundi.

Par ailleurs, une journée de vaccination avec et sans rendez-vous pour le vaccin de Pfizer a été ajoutée à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières de 12 h à 20 h le lundi 7 juin.

Un bilan dans la continuité

Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a enregistré vendredi neuf nouveaux cas de COVID-19. La Mauricie compte deux cas supplémentaires, et le Centre-du-Québec, sept.

Les cas actifs diminuent de deux pour s’établir à 95. La tendance à la baisse se poursuit pour les hospitalisations. Cinq personnes nécessitent des soins hospitaliers, dont deux aux soins intensifs.

Selon les informations de Marie-Ève Trudel