Une autre journée avec moins de 200 nouvelles infections en C.-B.

Nous avons eu 183 nouveaux cas d'infection au SRAS-CoV-2 ont déclaré les responsables de la santé publique par voie de communiqué..

Actuellement, la province signale 2453 cas actifs d'infection. De ceux-ci, 224 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 59 aux soins intensifs.

Le bilan de vendredi fait également état d'un décès additionnel dû à la COVID-19.

Les responsables de la santé publique rapportent une nouvelle éclosion à l'Hôpital général de Kelowna, dans la région de l'Intérieur.

Faire de la vaccination une priorité

En date de vendredi, 72,4 % des adultes et 69,6 % des jeunes admissibles avaient reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19. Un total de 3 488 884 doses de vaccins ont été administrées dans la province. La demande de vaccin est élevée, et c'est une très bonne chose pour nous tous , disent les autorités sanitaires.

Dans leur communiqué, le ministre de la Santé Adrian Dix et la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry invitent la population à continuer à accorder la priorité à la vaccination afin de pouvoir avancer en toute sécurité et en toute confiance vers les jours meilleurs qui nous attendent .

Notre objectif est de faire en sorte que le plus grand nombre possible de personnes reçoive le vaccin contre la COVID-19 dès que possible. C'est ce qui nous aidera à contrôler la propagation du virus dans nos communautés , peut-on lire.

Ils indiquent aussi que l'administration des secondes doses va s’intensifier au cours du mois de juin.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 256 725 Britanno-Colombiens ont reçu une seconde dose d’un vaccin contre la COVID-19.