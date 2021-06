Rhodnie Désir revient à Montréal avec le feu sacré

Lors de chaque étape de Bow’t Trail, ce projet lancé en 2015 qui retrace l’histoire des personnes afrodescendantes des Amériques, Rhodnie Désir passe 30 jours sur un territoire.

Au cours de ses rencontres avec des ethnomusicologues, des spécialistes de l’histoire ou encore des personnes enseignantes, l’artiste découvre les rythmes, les savoirs, l’histoire et la réalité actuelle du lieu visité. Ensuite, elle s’en inspire pour revisiter Bow’t, un solo qu’elle a créé en 2013.

Tout d’un coup naît cette œuvre au contact des savoirs des musiciens et musiciennes. Mon corps devient ce canal de transformation , a-t-elle expliqué à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Chacune des escales a eu son œuvre ayant une empreinte spécifique au territoire.

Rhodnie Désir en train de danser à Montréal lors du FTA Photo : Vivien Gaumand

Une escale montréalaise sous le signe du feu

Lors qu’elle a passé le mois de janvier à Montréal pour créer le spectacle BOW’T-Tio’tia:ke, qui est actuellement présenté au FTA, la ville était secouée par l’affaire Mamadi Fara Camara. L’arrestation erronée de cet homme noir s’est ajoutée à la dénonciation du racisme systémique et de la brutalité policière par une partie de la société au cours de ces dernières années.

Ce qui m’a marquée, ce sont toutes ces fois où le feu intérieur de l’être humain se met à brûler. Comment fait-il pour ne pas devenir calciné? Une citation de :Rhodnie Désir, danseuse et chorégraphe

Le feu s’est d’autant plus imposé comme trame narrative de BOW’T-Tio’tia:ke que les flammes ont marqué à plusieurs reprises l’histoire montréalaise pour les personnes afrodescendantes.

Au 18e siècle, l’esclave noire Marie-Josèphe-Angélique a été exécutée en public après avoir été accusée d’avoir provoqué un incendie à Montréal.

Et en 1969, un feu s’est déclenché dans un centre informatique de l’Université Concordia. À cette époque, une partie de la population étudiante s’opposait à la direction de l’université après que des personnes étudiantes noires aient accusé un professeur de racisme.

La protestation à travers l’art

Après les violences racistes et policières survenues ces derniers mois, l’affaire Mamadi Fara Camara est venue bouleverser une nouvelle fois Rhodnie Désir.

La création, c’est vraiment mon arme pacifique. Si je n’avais pas la création, je pense que j’aurais disjoncté depuis très longtemps. Une citation de :Rhodnie Désir, danseuse et chorégraphe

À chaque fois qu’on entend une situation qui heurte nos communautés, au moment où on sent qu’on commence à se relever, pouf, un autre arbre nous tombe sur la tête, a-t-elle ajouté. C’est dur pour le corps, c’est dur pour l’esprit.

Dans cette tempête, l’art peut avoir un pouvoir transformateur.

C’est notre façon à nous de dialoguer ensemble, d’essayer de tamiser un peu ce feu sans l’éteindre et de le porter dans l’œuvre en se demandant ce qu’on peut encore faire. Une citation de :Rhodnie Désir, danseuse et chorégraphe

À l’annonce de la découverte des restes de 215 enfants autochtones sur le site de l'ancien pensionnat de Kamloops, intégrer ces enfants à son spectacle s’est imposé comme une évidence.

On avait des sons d’enfants. On avait coupé ces sons et j’ai dit aux musiciens : "on les ramène pour qu’ils prennent la parole dans l’œuvre".

C’est de dire que ça suffit, a-t-elle souligné. Il nous faut ouvrir la terre, regarder l’histoire, l’analyser et nous demander ce qu’on fait à partir de maintenant.

Une intense charge émotionnelle

BOW’T-Tio’tia:ke se décline en trois volets : Miska, Protest et Chita nan difé. Chaque tableau fait l’objet de trois représentations gratuites, qui s’achèvent lundi.

C’est vraiment l’œuvre où je me permets de dire par le geste ce que je ne voudrais pas dire de vive voix, car il faut que ça sorte à un moment donné , a-t-elle souligné.

Protest, c’est la parole du policier afrodescendant qui me racontait ce qu’il a vécu en regardant les siens se faire tuer, tabasser; c’est aussi l’histoire de ces jeunes dans la rue qui veulent juste écouter leur musique et qui se font arrêter; c’est aussi l’histoire de ce mur qui se hisse alors que tu ne veux pas qu’il soit présent.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Ce spectacle en trois temps a failli ne jamais voir le jour. En effet, après sept escales, Rhodnie Désir avait décidé de ne pas poursuivre son Bow’t Trail. C’est Martin Faucher, le directeur artistique et codirecteur général du FTA qui est sur le départ, et Jessie Mill, la nouvelle codirectrice artistique de ce festival, qui ont proposé à l’artiste de reprendre son projet.

Je leur ai dit : "no way, ça comporte trop de charge mentale et qui va me ramasser après?" , a raconté celle qui a fini par dire oui.

Une fois la dernière représentation donnée, BOW’T-Tio’tia:ke tirera définitivement sa révérence. C’est tellement dur que je n’ai pas besoin de me replonger dans ça. J’en ai une boule dans la gorge rien qu’en parlant.

Toutefois, elle pense que son œuvre continuera à vivre à travers les membres du public qui auront assisté au spectacle.

Ils vont porter un millimètre de la poussière d’étoiles que j’ai essayé de poser dans mon œuvre. Une citation de :Rhodnie Désir, danseuse et chorégraphe