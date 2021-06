Legault et Dubé discutent du financement de l'agrandissement de l'hôpital de Chicoutimi

Le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, ont discuté du projet d'agrandissement et de réaménagement du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi vendredi, laissant présager une annonce de financement prochainement.

C'est dans un message sur son compte Twitter que François Legault s'est avancé. Nous avons discuté des projets d'agrandissement et de modernisation des hôpitaux Maisonneuve-Rosemont, Saint-Jérôme, Chicoutimi et Charles-LeMoyne , a écrit le PM sur son compte Twitter.

Il a été alors question de financement de projets majeurs. Sur l'écran de l'ordinateur partagé dans le message, un document appelé 20210602_projets_majeurs_financement.pdf occupe la moitié de l'écran.

Le projet d'agrandissement et de réaménagement du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi avait été annoncé en juin 2018 par le ministre de la Santé de l'époque, Gaétan Barrette. L'échéancier prévoyait un horizon de six ans. Il était alors évalué entre 78 et 83 millions de dollars.

Du côté du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'a rien pu confirmer quant à une quelconque annonce prochaine. Pierre-Alexandre Maltais, conseiller cadre aux communications et relations médias, a cependant indiqué que le projet continuait à aller de l'avant. Le projet d'agrandissement du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi est toujours en cours selon les échéanciers prévus. Le projet comporte différentes composantes qui permettront d'améliorer plus largement plusieurs secteurs de l'hôpital , a-t-il répondu vendredi après-midi.