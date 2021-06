Commencer les vacances plus tôt? Certains parents l'envisagent

Après plus de deux mois d’école virtuelle, les deux filles de Marie-Hélène Beausoleil, qui habite à Rockland dans l’Est ontarien, avaient espéré retourner en classe ne fût-ce que quelques semaines avant la fin de l’année scolaire.

Mais le gouvernement ontarien en a décidé autrement, repoussant le retour en classe à l’automne.

Pour leur mère toutefois, plus question d’infliger à ses filles de huit et dix ans des cours virtuels qu’elles trouvent trop difficiles émotionnellement .

Depuis le début, elles ont besoin de s’adapter [...], on leur demande de ne plus être des enfants, je trouve, et on leur demande d’être des adultes. Ça a été très très difficile physiquement aussi, elles sont plus fatiguées, leurs émotions ont un peu plus de difficulté à se gérer , relate Mme Beausoleil.

Julie Roy de Hearst a fait le même choix pour ses trois enfants, qui ont devancé le début de leurs vacances estivales.

Je crois en l’éducation de nos enfants, mais pas au détriment de la santé mentale de tous. Une citation de :Julie Roy, résidente de Hearst

Les parents aussi épuisés

Propriétaire d’une entreprise saisonnière qui ouvre ses portes au printemps, Mme Roy avait de plus en plus de mal à concilier son travail et son rôle de parent qui l’oblige à bien s’occuper de ses enfants.

J’ai beaucoup [mis les enfants à l’écart] et là, ça fait depuis le 1er juin que nous sommes en vacances vraiment, ça a fait une grosse différence. Je passe plus de temps de qualité avec mes enfants , souligne-t-elle.

Caroline Richard, résidente de Pembroke et mère de deux enfants, se sent de la même manière.

Je crois que le sentiment que beaucoup de parents doivent avoir depuis 15 mois maintenant, c’est l’impression de ne pas pouvoir donner son 100 % nulle part. Une citation de :Caroline Richard, résidente de Pembroke

L'enseignement continuera de se faire de manière exclusivement virtuelle jusqu'à la fin de l'année scolaire en Ontario. Photo : Radio-Canada

Elle souhaitait que le gouvernement autorise la réouverture des écoles comme le recommandaient plusieurs experts en santé publique, mais voyant le contraire se produire, elle a décidé que pour [elle] et pour [sa] famille, c’était assez .

Moi, je trouve que l’apprentissage en ligne, c’est bien pour un court terme, mais pas pour le long terme. On travaille à temps plein à la maison [...] je ne pense pas qu’on a comme famille à vivre ce stress-là de continuer à vouloir les appuyer en essayant de travailler, pour moi, ce n'est pas nécessaire , fait-elle valoir.

Elle estime que les apprentissages essentiels sont faits à ce point-ci de l’année scolaire et que les quelques semaines qui restent ne serviront qu’à la révision des acquis .

Encourager l'assiduité pour cultiver la résilience

D’autres parents, par contre, tiennent à ce que leurs enfants poursuivent leur apprentissage en ligne. C’est le cas de Michel Landry, qui réside à Thorndale, dans le Sud-Ouest de l’Ontario.

Nous, on voit que c’est une belle opportunité pour nos enfants de travailler un peu plus fort et d’être capables de s’adapter à des réalités de vie changeantes. Cette fois-ci, c’est la pandémie, mais peut-être que dans quelques années, il y aura d’autres problèmes, et nos enfants vont être capables de s’adapter. Une citation de :Michel Landry, résident de Thorndale

Son fils, Charles, qui est élève en 7e année, admet que l’apprentissage virtuel est parfois fatiguant mais qu'il reste déterminé.

Si je veux réussir dans la vie, entrer au collège, à l’université, je dois avoir de bonnes notes, je dois être bon à l’école, alors, je vais donner mon 100 % pour continuer , affirme-t-il.

Johanne Lacombe, résidente d’Orléans, avait choisi de garder sa fille de 11 ans à la maison depuis le début de l’année scolaire. Elle suivait donc ses cours de manière virtuelle même avant le début du confinement en avril.

Mais se sentant de plus en plus fatiguée, elle a été tentée cette semaine d’abandonner ses cours, découragée notamment par le fait qu’elle ne reverrait pas ses amies à l’école avant l’automne.

Je lui ai dit que dans la vie, il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des choses qu’on ne veut pas faire mais qu’il faut faire, que ça a bien été pendant l’année, puis que ce serait bien qu’elle puisse finir son année en bonne et due forme, qu’il faut persévérer et qu’on va la suivre dans ça , relate Mme Lacombe.

Les conseils scolaires déconseillent l’arrêt des cours

Johanne Lacombe, qui est aussi présidente de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC), confirme que la volonté de certains parents de retirer leurs enfants des cours avant la fin de l’année scolaire suscite une certaine préoccupation chez les conseils scolaires membres du regroupement qu’elle dirige.

Elle reconnaît que le dernier mot revient aux parents, mais estime que la participation aux cours lors des quelques dernières semaines de l’année scolaire demeure bénéfique pour les élèves.

Je pense que ce serait une façon plaisante de pouvoir continuer à voir ses amis même si c'est par le virtuel et de poursuivre avec son enseignante aussi. Une citation de :Johanne Lacombe, présidente de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques

Johanne Lacombe est présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et présidente de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. Photo : Radio-Canada

Le président de l’Association des conseils des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO), Denis Chartrand, indique que les craintes d’un décrochage de la part de certains élèves était l’une des raisons pour lesquelles [les associations de conseils scolaires] avaient recommandé [au premier ministre] Doug Ford une réouverture des écoles dès que possible et que ce soit sous forme régionale .

Pour le rattrapage langagier, le rattrapage scolaire, mais aussi la santé mentale des élèves. Les élèves veulent être à l’école, ils veulent voir leurs amis, ils veulent socialiser, et tout ça c’est important pour le bien-être général de nos élèves , déclare M. Chartrand.

Comme conseiller scolaire et comme parent, j’encourage les jeunes à demeurer avec l’enseignement à distance même si ce n’est pas ce qu’on voulait et même si ce n’est pas leur choix personnel. Une citation de :Denis Chartrand, président de l’Association des conseils des écoles publiques de l’Ontario

Denis Chartrand est président de l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario (ACÉPO) Photo : Radio-Canada

Le directeur de l’éducation au Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO), Marc Gauthier, indique que des écoles du conseil qu’il dirige commencent à voir certains élèves qui s’absentent ou des parents qui indiquent que leur dernier jour de classe va être telle ou telle date .

C’est toujours préoccupant surtout que chaque minute compte en éducation présentement, c’est une année particulière, mais d’un autre côté, je peux comprendre pourquoi les parents et les enfants décrochent. [...] Surtout pour certains élèves, d’être toujours en vidéo, ça peut être très difficile au niveau de leur bien-être. Une citation de :Marc Gauthier, directeur de l’éducation du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

Marc Gauthier est directeur de l'éducation au Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario. Photo : CSPGNO