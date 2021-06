Le marcheur Mathieu Bilodeau ira à Tokyo

L’athlète de 37 ans était de l’épreuve de 50 km de marche olympique à Rio, en 2016, et sa qualification pour Tokyo semblait déjà acquise, il y a un an. Mais les restrictions sanitaires de la dernière année l’ont empêché de participer à des compétitions internationales et ont forcé l’annulation du championnat canadien, ce printemps.

Si bien que Bilodeau était dangereusement près de glisser en dehors des 60 meilleurs marcheurs au classement mondial, ces dernières semaines, ce qui lui aurait coûté sa place à Tokyo. Un scénario crève-cœur qui a heureusement été évité, au soulagement du marcheur et d’Athlétisme Canada.

Il a fallu que Mathieu fasse preuve d’une grande solidité mentale pour persévérer au cours des derniers mois. Il mérite cette occasion et basé sur ses résultats aux Championnats du monde à Doha en 2019, nous nous attendons à une solide prestation de sa part à Tokyo , a salué l’entraîneur-chef d’Athlétisme Canada, Glenroy Gilbert, par communiqué de presse.

Quatorzième de l’épreuve de 50 km des derniers Mondiaux, Mathieu Bilodeau sera effectivement à surveiller, cet été, au Japon.