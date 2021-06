Nemaska Lithium : un projet de mobilisation devant le conseil municipal de Shawinigan lundi

Peu de détails sont disponibles pour le moment, mais si la mobilisation devait aller de l’avant, le maire de Shawinigan Michel Angers va dévoiler le plan aux médias le temps venu.

À écouter : La chronique de Claude Villemure à l'émission En direct

La rencontre que j’ai eue avec Michel Angers n’était que positive. On va démontrer aux gens qu’on croit toujours en notre région. Comme je disais à Michel, on a chialé deux jours. Maintenant, on regarde en avant et on va montrer aux gens ce qu’on est capables de faire, et il était complètement d’accord avec ça , a relaté Claude Villemure.

On veut sensibiliser le gouvernement [...] on veut montrer au gouvernement qu’on existe, qu’on est là, qu’on est unis. Une citation de :Claude Villemure, homme d'affaires et chroniqueur à l'émission En direct

Plus tôt cette semaine, le maire de Shawinigan Michel Angers s’est dit frustré et déçu de la décision de Nemaska Lithium de déménager à Bécancour. La Ville a ainsi échappé un projet évalué à un milliard de dollars.