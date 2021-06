Les camps de jour d’été francophones en Alberta : « ça s’annonce bien! »

Un texte de Julien Latraverse

Ça s’annonce bien! , lance d’entrée de jeu Anna Rittammer. La coordinatrice pour le Camp Soleil à Edmonton admet suivre de près les annonces gouvernementales par rapport aux mesures sanitaires, mais demeure optimiste pour l’été.

On veut avoir le plus de jeunes possible , assure-t-elle à ce sujet. Dans le meilleur des cas, cela signifie d’avoir en moyenne une vingtaine d’enfants de 6 à 11 ans par semaine pour les huit semaines de juillet et août. Comme en 2019, avant la pandémie , précise la coordonnatrice.

Quelques embûches restent néanmoins à surmonter, explique Anna Rittammer. Avec la COVID, c’est plus difficile de trouver un local [...] c’est plus difficile d’organiser nos excursions extérieures, comme au musée, car personne ne sait vraiment comment va se passer l’été.

Elle ajoute également que le doute plane encore sur le Camp Lusson cette année. La pandémie de COVID-19 a forcé son annulation l’été dernier.

Des formules hybrides

Ngena Ali-Ebenga, le coordonnateur des services d'établissement dans les écoles pour l’organisme Francophonie albertaine plurielle (FRAP) et ses camps, partage lui aussi certaines difficultés organisationnelles.

Certaines écoles ont décidé de fermer pour l’été [...], mais on travaille fort pour offrir une expérience en présentiel pour les parents intéressés.

Il se garde néanmoins la discrétion de présenter les camps éducationnels en français sous une formule en présentiel ou virtuelle en fonction de la situation globale de la pandémie et de la capacité des locaux potentiellement loués.

La sécurité est notre objectif numéro un c’est pourquoi on mise sur les faires [en ligne], mais qu’on ouvre la porte [à la possibilité] des faires en personne.

On est prêt à tout

Même si cette flexibilité de choix peut en intéresser certains, la mère de famille Suzanne Rose confie n’avoir aucun intérêt d’envoyer ses enfants à un camp de jour virtuel. Je ne suis pas intéressé du tout si c’est en ligne.

Il passe déjà beaucoup de temps devant un écran, ils peuvent jouer à longueur de journée là-dessus, mais ce n’est pas la même chose que de jouer avec un autre enfant. Une citation de :Suzanne Rose, mère de famille

À Saint-Paul, au nord-est d'Edmonton, l’Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) régionale désire également voir les enfants se retrouver pour faire des activités entre eux à travers leur nouveau camp de jour.

C’est tellement important pour eux , affirme le directeur de l' ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta de Saint-Paul, Ahmed Seif.

Le Camp de beau jour propose à une trentaine de jeunes, divisés en deux groupes d’âge (6-10 ans et 11 ans et plus), de s'adonner à divers ateliers, autant sportifs qu’artistiques, en français.

Ahmed Seif se réjouit de pouvoir aller de l’avant avec ce projet, mais se prépare cependant à toute éventualité. On est prêt à tout pour les jeunes, on est prêt à tous les changements possibles qu’ils soient positifs ou négatifs.

Par exemple, ceci pourrait dire restreindre le nombre de jeunes à dix par groupe, selon les recommandations sanitaires, précise-t-il.

Les promesses d’un été libre de restrictions pour les plus jeunes, et pour les adultes qui attendent de pied ferme d’inscrire leur enfant dans des camps, comme le témoigne Alice Musele, coordonnatrice du Camp Enfant et Leadership en Action de l’Alliance jeunesse-famille de l’Alberta Society.

Des parents nous contactaient avant même que les inscriptions soient ouvertes pour leurs enfants , raconte-t-elle. Dix de nos trente places se sont envolées en une journée , ajoute-t-elle.

Il est possible de s’inscrire dès maintenant à tous les camps de jour mentionnés dans l’article.

Avec les informations de Marie Chabot-Johnson et Geoffrey Gaye