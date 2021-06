La Ville de Montréal a inauguré officiellement le nouvel aménagement de la Plaza Saint-Hubert vendredi, plus de six mois après la fin des travaux.

Pour permettre aux Montréalais d'en profiter, la rue sera piétonne toute la fin de semaine, a-t-elle précisé.

La mairesse Valérie Plante s'est rendue sur place dans la matinée, profitant de l'occasion pour souligner les 40 ans de la Société de développement commercial (SDC) Plaza Saint-Hubert.

Son allocution a toutefois été interrompue par une manifestation des ingénieurs de la Ville en grève, qui se sont exprimés bruyamment pendant une bonne partie de l'événement.

La SDC Plaza Saint-Hubert a été fondée en 1981. Il s'agit de l'une des quatre premières SDC fondées au Québec.

Située dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, la Plaza Saint-Hubert est une institution à Montréal, l'une de ses rues commerciales les plus connues.

Le quotidien des habitués de la Plaza Saint-Hubert a été particulièrement perturbé pendant les 30 mois qu'ont duré les travaux. Photo : Getty Images / Marc Bruxelle

Cure de rajeunissement

L'artère a subi dans les dernières années une importante cure de rajeunissement entre les rues de Bellechasse et Jean-Talon. Les travaux de réfection, entamés pendant l'été 2018 avec l'abattage de 75 arbres, auront pris un peu moins de 30 mois. Ils se sont achevés en décembre dernier, à temps pour les emplettes des Fêtes.

Des trottoirs pavés plus larges ont été construits et l'emblématique marquise de la Plaza a été remplacée par une autre – plus moderne, mais tout aussi distinctive – en acier et en verre.

Un premier projet avait vu le jour sous l'administration précédente, mais celui-ci a été revu et bonifié par Projet Montréal en mars 2018.

En entrevue à l'émission Le 15-18, diffusée sur ICI Première, le directeur général de la SDC, Mike Parente, a admis vendredi que ses 400 membres étaient vraiment contents que les travaux soient derrière eux.

Car même si le calendrier a été respecté, les commerçants de la Plaza Saint-Hubert ont parfois trouvé le temps long ces dernières années. Pelles mécaniques et marteaux-piqueurs ont longtemps fait partie de leur quotidien.

De 2018 à 2020, 80 commerçants de la Plaza ont fermé boutique. Mais 89 nouvelles entreprises s'y sont aussi installées, ce qui fait croire à M. Parente que l'artère a maintenant de belles années devant elle.

Dans son communiqué de presse publié vendredi, la Ville de Montréal rappelle que trois programmes de subventions ont été mis en place pour aider les commerçants à tenir bon. Pour le seul programme Artère en chantier, 165 demandes ont été admises, dit-elle, pour un total dépassant les 27 millions de dollars.