La maison Gauthier du Bassin : une perle à polir

Dans l’ancien salon de Gédéon Gauthier, un commerçant prospère du début du 20e siècle, l’homme d’affaires Sylvain Genest a des étoiles dans les yeux. Il veut restaurer la splendide résidence de pierre grise épargnée par le déluge de 1996.

Vous pouvez voir comment c’était beau. Juste les moulures, c’est tout fait en plâtre en passant et c’est d’origine , a-t-il fait remarquer, lors d'une visite des lieux.

Les travaux se poursuivent pour redonner son lustre d'antan à la maison Gauthier. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Son objectif est de rénover cette perle à polir au revêtement de pierre grise. Le défi est colossal, mais le nouveau propriétaire y croit.

En la conservant, en la restaurant, on la redonne aux gens, on la redonne aux générations futures et on leur dit : ''Voici à quoi ressemblait une maison au début des années 1900''. Une citation de :Sylvain Genest, propriétaire

Qui dit restauration patrimoniale dit gros budget. Les galeries, qui donnent à la maison un air de grandeur, sont à refaire. En ce temps de pandémie, le bois et la main-d’œuvre se font rares. Sur ces galeries, la vue est à couper le souffle. La maison surplombe le parc du Bassin et offre un panorama unique sur le centre-ville de Chicoutimi et sur le Saguenay.

Sylvain Genest est aussi le propriétaire du musée de la Petite maison blanche, cette humble demeure qui a résisté au déluge de 1996. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

L’ancienne Maison du commerce a aussi été acquise par Sylvain Genest. Il y a implanté un magasin général. Saguenay est toujours propriétaire de la Petite maison blanche, mais l’entrepreneur possède le musée se trouvant à l’intérieur.

Circuit touristique

Le promoteur a des idées de grandeur. Il voudrait implanter un musée de cire dans lequel une trentaine de bâtisseurs de la région seraient mis à l’honneur. Il y voit des comédiens, des chanteurs, des politiciens et des pionniers du monde des affaires.

C’est une très, très belle maison et l’idée serait d’en faire un musée également pour que le parc du Bassin devienne une attraction touristique majeure au Saguenay-Lac-Saint-Jean , pense Sylvain Genest.

La maison Gauthier est située au coeur du quartier du Bassin, à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

La rénovation de la maison Gauthier viendrait mettre la touche finale au projet de revitalisation du parc du Bassin. Pour le conseiller municipal du secteur, Michel Tremblay, il s’agit d’une excellente nouvelle puisque l’endroit est prisé des touristes qui reviendront un jour.

Le musée de cire, c’est un projet numéro un pour le coin. Déjà, on a de nouveaux commerces. Il y a de la vie et je pense que ça va être juste un gros plus pour le quartier du Bassin. C’est sûr qu’on va regarder si on peut aider [le promoteur] , assure celui qui est aussi président du conseil d’arrondissement de Chicoutimi.

La maison Gauthier est située tout près de la Petite maison blanche. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Au fil des ans, la maison Gauthier a emprunté diverses vocations et a abrité les bureaux de la Maison du cinéma de Saguenay. La Ville n’en voulait plus et l’a mise en vente.

Le bâtiment figure dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, mais il n’a pas de statut patrimonial, ce qui rend la restauration moins contraignante. Le propriétaire veut quand même restaurer le bâtiment pour qu'il corresponde le plus fidèlement possible à la maison de Gédéon Gauthier.

Les travaux touchent plusieurs aspects de la maison construite en 1906. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Sylvain Genest évalue à environ un million de dollars la somme nécessaire pour la restauration du bâtiment et pour l’implantation du musée. Il a bon espoir de trouver les fonds nécessaires en misant sur des partenariats avec des entreprises et sur un coup de pouce des différents ordres de gouvernement.