Le 50e anniversaire des prix Juno se célèbre dès ce soir

Dans la catégorie de l’album francophone de l’année, les artistes en compétition sont 2Frères (À tous les vents), Les Cowboys Fringants (Les antipodes), Louis-Jean Cormier (Quand la nuit tombe), Pierre Lapointe (Pour déjouer l’ennui) et Klô Pelgag (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs).

D’autres artistes québécois se retrouvent en nomination dans d’autres catégories, dont 2Frères (Révélation de l’année - groupe), CRi (Album électronique de l’année), Half Moon Run (Groupe de l’année), Flore Laurentienne (Album instrumental de l’année), Andrés Vial et Rachel Therrien (Album de jazz de l’année), Karina Gauvin (Album classique de l'année : vocal ou choral), ainsi que Céline Dion et Pierre Lapointe (Album adulte contemporain de l’année).

En plus d’être en nomination dans la catégorie Album francophone de l’année pour son album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, l’autrice-compositrice-interprète Klô Pelgag est aussi nommée dans la catégorie de la Pochette de l’année.

Vendredi soir, l’artiste de 31 ans originaire de Gaspésie offrira également une prestation de sa pièce Mélamine, qui se retrouve sur son plus récent album. Le tout a été préenregistré au Café Cléopâtre sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Au micro de Catherine Richer à l’émission Le 15-18, Klô Pelgag explique que l’organisation des Juno avait cette volonté que la prestation soit campée dans une salle mythique de Montréal .

L’artiste a choisi la chanson Mélamine, notamment parce que les médias anglophones ont surtout remarqué cette chanson-là de l’album. Elle se prend bien, même si on ne saisit pas le texte , a-t-elle expliqué.

Parmi les autres prestations de vendredi, il y aura aussi une performance à trois des artistes Ammoye, Kirk Diamond et TӦME, qui sont en nomination dans la catégorie Enregistrement reggae de l’année.

Moins de francophones dans le gala du dimanche

Si plusieurs artistes du Québec et francophones sont présents dans les catégories du gala du vendredi, ce sera moins le cas au gala du dimanche, qui sera diffusé à la télévision de CBC à 20 h. Des présentateurs de tous les horizons s’enchaîneront lors de la soirée, comme les artistes canadiens Shania Twain, Sarah McLachlan, Michael Bublé, Buffy Sainte-Marie et Kaytranada, de même que Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Alors que le Gala de l’ADISQ est suivi par plusieurs Québécoises et Québécois de même que par l’industrie culturelle de la province, Klô Pelgag remarque que Les Juno sont davantage méconnus pour certaines personnes.

Pour être honnête, je n’ai jamais vraiment regardé les Juno! Les seules images que j’ai du gala, c’est genre des trucs d’Alanis Morissette ou Joni Mitchell [...] Dans les Juno, on est souvent confinés à notre catégorie de francophones et on est bien contents d’être sélectionnés quand on l’est, mais c’est étrange comme feeling. Je regarde tous les artistes canadiens qui sont en nomination, et je réalise que je n’en connais presque aucun. Pour moi c’est un peu représentatif du fossé qu’il y a entre nous malheureusement.

Lors du gala de dimanche, Les Cowboys Fringuants se retrouvent toutefois en nomination pour le prix Choix du public, ce qui est une première pour le groupe, en compétition aux côtés d’artistes anglophones comme Justin Bieber, Shawn Mendes et The Weeknd. Le public a d’ailleurs jusqu’à dimanche 20h pour voter pour son artiste ou groupe favori. Créé en 2003, aucun artiste francophone a remporté ce prix par le passé, à l’exception du groupe Simple Plan en 2006. Plusieurs artistes québécois ont toutefois été mis en nomination dans les dernières années, comme Céline Dion, Marie-Élaine Thibert, Claude Dubois ou encore Ginette Reno, Serge Fiori, Coeur de Pirate et Bobby Bazini.

Céline Dion est de son côté également en nomination pour le Juno de l’Artiste de l’année, de même que pour celui de l’Album de l’année pour Courage. Le montréalais d’origine Leonard Cohen est aussi en nommé dans cette catégorie, pour son album posthume Thanks for the Dance.

Plusieurs prestations seront au rendez-vous dimanche soir. S'enchaîneront sur scène, notamment, les artistes Justin Bieber, Jessie Reyez, Ali Gatie, Tate McRae, JP Saxe, Julia Michaels, William Prince et Serena Ryder. Il y aura aussi une performance attendue du groupe rock The Tragically Hip, aux côtés de la chanteuse Feist.

Un nouveau prix aux Juno dès 2022

La Presse canadienne annonçait vendredi que l’organisation des Juno allait mettre sur pied en 2022 la création d’une nouvelle catégorie, baptisée La chanson de dance underground de l’année. Les détails de ce prix seront annoncés lors du gala de vendredi soir, de même que deux autres nouvelles catégories de prix.

Pour que le prix de La chanson de dance underground de l’année voit le jour, la productrice de musique électronique torontoise Joanne Hill (qui porte comme nom d’artiste Sydney Blu) avait mis de la pression pour que ce prix soit créé, avec l’aide de 200 lettres de soutien rédigées par des personnes issues de l’industrie de la dance music, de producteurs et de DJs.

Avec les informations de La Presse canadienne et de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18