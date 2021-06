Élections municipales : trois nouveaux candidats se joindront à l’équipe Lehouillier

Le candidat à la mairie de Lévis Gilles Lehouillier, qui brigue un troisième mandat à la tête de la Ville, a présenté vendredi matin les 15 candidats qui seront à ses côtés pendant la prochaine campagne électorale.

L’équipe est composée d’une majorité d’habitués de la politique municipale, mais de nouveaux noms se sont glissés dans la liste. Ils viennent remplacer les conseillers Janet Jones, Karine Laflamme et Clément Genest, qui ont pris la décision de quitter la vie politique.

Nouveaux visages déjà connus

Trois nouvelles personnes feront donc leur entrée dans l’équipe Lehouillier. Il s’agit d’Andrée Kronström pour le district Christ-Roi, de Jeannot Demers pour le district de Saint-Nicolas et de Michel Patry pour le district Taniata.

Andrée Kronström est avocate depuis 33 ans et coroner depuis 21 ans. Elle a d’ailleurs pris en charge les familles endeuillées lors des tragédies de Lac-Mégantic et de L’Île-Verte. Nouvelle en politique municipale, elle s’est tout de même déjà impliquée au sein de plusieurs organismes de Chaudière-Appalaches. Gilles Lehouillier compte user de son expérience dans la réalisation d’un plan directeur sur la sécurité publique et la circulation.

La coroner Andrée Kronström fait le saut en politique municipale. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Jeannot Demers est directeur des ventes chez LKQ Canada, un fournisseur de pièces automobiles à Lévis. Même s’il est nouveau dans l’équipe Lehouillier, il n’est pas un novice en politique, puisqu’il a fait partie du conseil municipal de l’ancienne Municipalité de Saint-Nicolas, et plus tard de la nouvelle Ville de Lévis regroupée.

Michel Patry a lui aussi déjà de l’expérience en politique municipale. Ancien membre du Barreau du Québec, il a également été conseiller à Saint-Jean-Chrysostome ainsi qu’à la Ville de Lévis en plus d’être président de la Société de transport de Lévis de 2009 à 2017.

Continuité

Le chef de Lévis Force 10 espère que l’expérience de ses candidats, les accomplissements du dernier mandat, ainsi que la chimie de son équipe convaincront la population de lui renouveler son appui. On forme tellement une belle équipe, ça avance tellement bien, on fait de bons débats et on se réunit très souvent toute l’équipe , affirme-t-il.

Satisfaction de la population

Un sondage Léger réalisé ce printemps a déterminé que 97 % de la population lévisienne est satisfaite de sa qualité de vie. Le maire sortant croit que son équipe et lui ont beaucoup à voir avec ce haut taux de satisfaction. On veut devenir une ville modèle pour le volet qualité de vie et on y travaille énormément , indique-t-il.