Les optométristes ontariens réclament une hausse d’honoraires

Dans la province, le régime public couvre un examen de la vue par année pour les jeunes de 19 ans et moins, les personnes de 65 ans et plus et ceux qui souffrent de certaines maladies comme le diabète et le glaucome.

Selon leur association, la province versait 39,15 $ aux optométristes pour un examen en 1989. Ce tarif est maintenant de 44,65 $, ce qui signifie, selon le regroupement, que les optométristes doivent assumer eux-mêmes 45 % du coût réel.

L’Association des optométristes soutient qu’après des années de sous-financement , ses membres n’auront d’autre choix que de cesser d’offrir ce service à moins que la province accepte de mener des négociations légalement contraignantes sur la question.

Le ministère de la Santé affirme qu’il est en discussion avec l’Association des optométristes et que les patients sont sa priorité dans le cadre de ces négociations.