Une plainte pour négligence contre l'hôpital de Roberval

Myriam Blacksmith, 44 ans, serait tombée inconsciente, sur une civière, alors qu'une intervenante de la communauté, présente par hasard, aurait demandé de l'aide au personnel à plusieurs reprises auparavant.

Sa famille estime qu'elle n'aurait pas été prise au sérieux.

Le déroulement

Comme Myriam Blacksmith s'est récemment fait retirer l'utérus, elle avait à se présenter à jeun à l'hôpital pour des examens.

En raison des mesures plus strictes dues à la pandémie de COVID-19, elle n'a pas pu être accompagnée à l'hôpital.

Myriam ce n'est pas une personne qui va se défendre. Elle va se laisser marcher sur les pieds. Elle est très vulnérable là-dessus. On a toujours insisté pour qu'elle soit accompagnée, mais rendues à l'urgence, c'était impossible de rentrer à deux , a raconté sa soeur Beverly.

Vers 11 h, une intervenante de la communauté de Mashteuiatsh qui était sur place pour des raisons personnelles, serait venue à sa rencontre.

Elle aurait constaté que Myriam Blacksmith ne se sentait pas bien, car elle n'avait pas mangé depuis la veille.

Ils auraient demandent de l'aide et la dame de 44 ans aurait été placée sur une civière.

L'intervenante aurait constaté que la patiente était confuse et somnolente et aurait demandé l'aide à nouveau.

Selon la famille, ce n'est que lorsque Myriam Blacksmith a perdu conscience que l'équipe aurait réagi.

Beverly Blacksmith, qui tient son petit-fils dans ses bras, juge que sa soeur Myriam a été victime de négligence. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

L'intervenante en question demandait beaucoup d'aide, mais on lui disait : "On est occupé". Il y a urgence, je peux comprendre, mais elle aussi était dans un état urgent jusqu'à en perdre conscience. C'est juste là qu'ils se sont réveillés. Quand elle a perdu conscience, l'infirmière a tout laissé tomber ses choses par terre. Elle a dit : "Faut bouger, sinon on va être dans la marde. Je vais aller écrire dans le dossier sinon on va être dans la marde." C'est ça qui a été dit , s'est-elle rappelée.

La famille a porté plainte au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux au nom de Myriam Blacksmith.

Je trouve que c'est de la négligence pas mal. C'est vraiment de la négligence...Il y a une question qui me vient en tête, si ça avait été moi qui était présente avec ma soeur, est-ce qu'on nous aurait crues sur cette histoire-là? C'est ce que je me pose comme question parce que l'intervenante est allochtone... Je trouve qu'il y a du racisme , a-t-elle plaidé.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean a affirme prendre la situation très au sérieux et a commandé une enquête externe pour analyser le dossier.

L'organisation réitère son souhait que toute personne qui se présente dans ses installations s'y sente en sécurité et respectée.

D'après les informations de Claude Bouchard