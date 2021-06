Le documentaire d’Annie-Soleil Proteau, un plaidoyer pour les personnes âgées

En 2017, après avoir déménagé dans une résidence pour personnes âgées, sa grand-mère a été hospitalisée, puis elle est décédée. Cette expérience difficile a poussé Annie-Soleil Proteau à chercher des solutions pour favoriser le maintien des personnes âgées à domicile le plus longtemps possible.

Annie-Soleil Proteau et sa grand-mère Madeleine Photo : Annie-Soleil Proteau

C’est ainsi qu’elle a eu l’idée de ce documentaire diffusé après que la pandémie a braqué les projecteurs sur le sort des personnes âgées.

On a été dans une indignation collective immense justifiée, et j’ai l’impression qu’on est dans l’écoute par rapport à tout ce qui concerne les aînés. Une citation de :Annie-Soleil Proteau

Annie-Soleil Proteau souligne que son passage à Tout le monde en parle a provoqué un raz de marée. Je reçois des milliers de messages de gens qui me racontent leur histoire. On m’écrit qu’on veut vieillir dans sa maison et qu’on investit mal notre argent au Québec , ajoute-t-elle.

L’annonce de ce documentaire a été bien accueillie par le public. L’animatrice pense que le mouvement populaire lui montre que c’était un sujet nécessaire qu’il fallait couvrir. On est rendus à avoir une volonté politique que, malheureusement, on ne semble pas avoir , pense-t-elle.

Quand elle a commencé la recherche, il y a quatre ans, elle avoue qu’elle était triste et en colère. Je rentrais dans le système avec des caps d’acier et une scie mécanique. Je suis encore en colère; la pandémie a mis en lumière ce qui était déjà exposé depuis 25 ans en manchettes des bulletins de nouvelles. Ce qu’on fait en ce moment – mettre de l’argent dans les CHSLD et si peu en soins à domicile – ne fonctionne pas , martèle Annie-Soleil Proteau.

Annie-Soleil Proteau dans une scène du documentaire qu'elle anime sur les personnes âgées. Photo : Productions Déferlantes

Évidemment, elle a peur que le sujet tombe à nouveau dans l’oubli une fois que la pandémie sera derrière nous. Ça fait partie de mes plus grandes hantises. On a parlé des aînés, on s’est indignés, mais maintenant, que fait-on? C’est pour ça que je ne me gêne pas pour dire ce que je pense et faire appel à des spécialistes qui maîtrisent ce dossier , admet-elle.

Annie-Soleil Proteau précise que le documentaire s’est transformé et adouci après la pandémie. Son objectif principal était d’aller à la rencontre de personnes qui vivaient une réalité de soins à domicile et de donner la parole aux personnes âgées.

Ils sont 90 % à dire qu’ils veulent rester dans leur maison le plus longtemps possible. Ce n’est pas ce qu’on fait, et on ne leur donne pas de voix , estime Annie-Soleil Proteau.

Annie-Soleil Proteau dans une scène du documentaire « La dernière maison » Photo : Productions Déferlantes

Elle ajoute qu’il y a trois problèmes majeurs : l’accès aux soins à domicile trop restreint et difficile, le manque de soutien pour les personnes proches aidantes et la pénurie de main-d'œuvre. On sous-paye les métiers de préposé aux bénéficiaires et d’infirmiers.

Des solutions

Dans le documentaire, Annie-Soleil Proteau montre certaines solutions de remplacement aux résidences, des solutions imparfaites par manque d’aide. Elle a rencontré des personnes proches aidantes qui s’occupent de leurs parents à domicile, des personnes âgées en santé qui vivent dans leur maison et un couple qui paye pour des soins à domicile.

Il est prouvé que les gens qui restent à la maison le plus longtemps possible sont plus heureux et plus en santé, donc on économise de l’argent , affirme Annie-Soleil Proteau.

Raynald et sa conjointe témoignent dans le documentaire d'Annie-Soleil Proteau. Photo : Productions Déferlantes

Ses propos sont confirmés dans le documentaire par le professeur et gériatre Réjean Hébert, ancien député péquiste de 2012 à 2014, qui a aussi été ministre de la Santé et des Services sociaux. Je me fiche de l’allégeance politique, dit l'animatrice. Réjean Hébert avait un plan formidable d’assurance autonomie qui s’inspirait de ce qu’on avait vu au Japon et au Danemark. On devrait l’écouter plus. Comme il a été associé à un parti politique, il est peut-être moins écouté.

Annie-Soleil Proteau croit que ce dossier devrait être traité sans partisanerie politique, comme cela s’est fait pour l’aide médicale à mourir : Il ne doit y avoir aucune partisanerie. On doit écouter les spécialistes, qui disent presque tous la même chose : la solution est dans le maintien à domicile, tant que c’est possible.

Le documentaire La dernière maison est diffusé le 6 juin à 21 h 30 sur les ondes de TVA et sera offert en rattrapage sur TVA+.