Pétition pour renommer la promenade Sir-John-A.-Macdonald

En moins de 24 heures, une pétition lancée en ligne pour renommer la promenade Sir-John-A.-Macdonald, à Ottawa, a franchi le cap des 1000 signatures. Les instigateurs du mouvement sont deux citoyens Algonquins Anishinabeg et deux autres de la capitale fédérale.

Selon eux, que le nom du premier premier ministre du Canada soit mis de l’avant sur le territoire algonquin non cédé est une insulte aux nombreux survivants algonquins des pensionnats qu'il a aidés à créer.

Je suis vraiment excitée de voir tant de gens qui reconnaissent qu’il n’était pas le Golden Boy que plusieurs pensaient. Je ne pense pas que ce serait arrivé il y a 10 ou 15 ans. Je pense qu’aujourd’hui, le monde s’informe et s’éduque davantage , a déclaré Monique Manatch, qui fait équipe avec Albert Dumont, Roxanne Buckle et Brenda Mason.

Les instigateurs veulent que les 11 communautés de la nation algonquine soient consultées sur un nouveau nom en langue algonquine pour la promenade (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Dans sa pétition lancée le 3 juin en matinée, le quatuor dénonce que John A. Macdonald ait orchestré de façon si flagrante des crimes contre l’humanité , tout en le qualifiant de suprémaciste blanc .

Les déclarations horribles de [John A.] Macdonald au sujet des peuples autochtones sont nombreuses. Son gouvernement a créé le système des pensionnats indiens dans le but avoué de détruire les peuples autochtones , peut-on lire sur le site internet renametheparkway.ca.

Il y en a encore beaucoup à faire. Notre objectif est de recueillir, au minimum, 10 000 signatures. La pétition devra circuler davantage. On commence juste à gagner du tempo. Je suis très optimiste , a poursuivi Roxanne Buckle.

Les trois objectifs de la pétition :

Retirer immédiatement le nom de John A. Macdonald de la promenade; Consulter les 11 communautés de la nation algonquine sur un nouveau nom en langue algonquine pour la promenade; Procéder à un examen approfondi des noms de lieux dans la ville d’Ottawa, y compris les bâtiments publics et les rues qui rendent hommage aux architectes de la Loi sur les Indiens et du système des pensionnats.

Plus tôt cette semaine, trois conseillers municipaux de la Ville d’Ottawa, Catherine McKenney, Jeff Leiper et Theresa Kavanagh, ont interpellé le premier ministre, Justin Trudeau, afin qu’il facilite un processus de consultation dirigé par les Autochtones dans le but de renommer cette promenade qui porte ce nom depuis 2012.

La Commission de la capitale nationale (CCN), qui est responsable de ladite promenade, a dit vouloir collaborer avec les Premières Nations dans ce dossier.

Selon Roxanne Buckle, le soutien de tous les élus est le bienvenu, mais elle estime que pour faire avancer le dossier de façon tangible, cela va prendre la contribution d’élus fédéraux. La CCNCommission de la capitale nationale est de juridiction fédérale, alors nous avons besoin de politiciens fédéraux qui pourront influencer rapidement.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se trouvait, vendredi, à l’intérieur de l’édifice Sir John A. Macdonald, près de la colline parlementaire. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

En conférence de presse, vendredi, Justin Trudeau a mentionné qu’il ne pouvait pas dicter quel nom est pertinent pour quel endroit. Par contre, de sérieuses discussions doivent avoir lieu à ce sujet , a-t-il dit.

Il faut garder les yeux ouverts sur ce que nous choisissons d’honorer et de commémorer. Je pense que nous avons toujours besoin de savoir et de garder la conscience du passé.

La signification derrière le nom

Pour le chef national du Congrès des peuples autochtones, Elmer St-Pierre, entendre le nom de John A. Macdonald est constamment un élément déclencheur lui rappelant tous les torts subis par les Autochtones.

Il a ordonné la pendaison d’un chef métis, il a fondé les écoles résidentielles qui ont pris nos enfants loin de leur mère et de leur père et beaucoup d’entre eux ne sont pas revenus à la maison , a-t-il énuméré.

Le chef St-Pierre est heureux de l’initiative des conseillers municipaux puisqu’il considère que cela doit changer .

Nous allons regarder la pétition lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Après, j’aurai une réponse claire à offrir , a-t-il dit, précisant qu’il ne peut pas faire de demande sur la place publique sans l’aval de son conseil d’administration. Autrement, cela serait un suicide politique de ma part .

Avec les informations de Fiona Collienne et d’Antoine Trépanier