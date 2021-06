COVID-19 : 89 nouveaux cas en Saskatchewan

Dans son bilan publié vendredi, la Saskatchewan enregistre 89 nouvelles infections à la COVID-19 et ne déplore aucun décès supplémentaire.

Parmi ces nouveaux cas, 20 d’entre eux se trouvent à Saskatoon et 12 à Regina.

Selon l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA), 45 351 personnes se sont rétablies de la maladie. Le nombre de cas actifs est maintenant de 1292.

Le gouvernement fait également état de 101 hospitalisations à travers la province, avec 21 patients aux soins intensifs.

La province indique avoir effectué 2599 tests de dépistage le 3 juin, ce qui porte à 870 689 le nombre total de tests effectués depuis le début de la pandémie.

Vaccination

Jeudi, la province a administré 15 633 doses de vaccin, pour un total de 770 463 doses.

Plus de 64 % des Saskatchewanais de 12 ans et plus ont déjà reçu leur première dose de vaccin.

Les personnes de 65 ans et plus sont désormais admissibles à la deuxième dose, tout comme les habitants ayant reçu leur première dose avant le 22 mars.