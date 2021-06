Le Canada a-t-il besoin d’autres pipelines, se demande Ottawa

Cette information a été révélée par une note de Ressources naturelles Canada obtenue par La Presse canadienne grâce à une demande d’accès à l’information.

Le document, qui s’adressait à un sous-ministre, avait été préparé en vue de réunions organisées avec les acteurs de l’industrie touchés par la décision du président américain, dont un fonctionnaire du gouvernement albertain et l’entreprise TC Énergie, propriétaire du projet Keystone XL.

Décision du marché

La note pose la question suivante : Pensez-vous que le Canada a toujours besoin d’une plus grande capacité d’exportation au-delà de [TransMountain] et de la Ligne 3? Quelles sont les meilleures façons d'y arriver?

Questionné à ce sujet, jeudi, le ministre fédéral des Ressources naturelles, Seamus O'Regan, a dit ne pas savoir s'il faut plus de pipelines.

Je pense que le marché et les investisseurs le décideront , a-t-il déclaré lors d’une annonce concernant les de points de ravitaillement en hydrogène pour les poids lourds en Alberta.

Il a d’ailleurs souligné que l’utilisation de l’hydrogène comme source de carburant est un exemple de la transformation du secteur énergétique.

Seamus O'Regan a également fait référence à un rapport de l’Agence internationale de l’énergie qui affirme que pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050, ce à quoi le Canada s’est engagé, il ne doit pas y avoir de nouveaux développements pétroliers et gaziers.

Le ministre précise toutefois qu’il n’est pas tout à fait d’accord parce qu’il croit en l’avenir des technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre comme la capture et le stockage du carbone et que les entreprises énergétiques sont en train d’améliorer leurs pratiques.

Nous visons toujours la réduction des émissions. Une citation de :Seamus O'Regan, ministre fédéral des Ressources naturelles

Nous travaillons avec l’industrie afin de nous assurer [que les entreprises] réduisent leurs émissions et augmentent leur compétitivité sur le marché mondial , ajoute-t-il.

Une question controversée

La question de savoir si le Canada a besoin d’un nouveau pipeline est controversée.

De plus, Ottawa et d’autres pays, comme les États-Unis, sont en train d’élever leurs normes environnementales afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en plus de promouvoir des politiques telles que la transition vers les véhicules électriques.

Mis à part l’ancien projet Keystone XL, les deux principaux projets de pipelines au Canada sont Trans Mountain et la Ligne 3 d’Enbridge.

En novembre, la Régie de l'énergie du Canada a cependant laissé entendre que tous ces pipelines pourraient ne pas être nécessaires si le Canada implémente davantage de politiques climatiques.

En 2018, le gouvernement fédéral a racheté l'oléoduc Trans Mountain pour 4,5 milliards de dollars afin d’assurer sa construction malgré les batailles juridiques et les délais de construction.

La canalisation no 3 d’Enbridge fait, elle aussi, face à de l’opposition, notamment de la part de Premières Nations.

L’entreprise calgarienne se bat également devant les tribunaux contre la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, qui souhaite mettre un terme au fonctionnement de la ligne no 5, dans la région des Grands Lacs, pour des questions environnementales.

La demande énergétique pourrait augmenter

Le président de l'Association canadienne des producteurs pétroliers, Tim McMillan, qui fait partie des intervenants auxquels Ottawa s’est adressé après l’annulation de Keystone XL, affirme que l’incertitude entourant la construction de la canalisation no 5 d’Enbridge souligne le besoin d’un solide réseau d’oléoducs afin de transporter le pétrole vers le sud, l’ouest et l’est.

Il croit que davantage de capacité d’exportation est nécessaire puisque l’Agence internationale de l’énergie prévoit une augmentation globale de la demande de gaz au cours des 20 prochaines et de la demande de pétrole jusqu’en 2030, au moins.

L’augmentation de la demande globale engendrera un besoin en approvisionnement. Le Canada sera-t-il en mesure de répondre à la demande ou devrions-nous laisser la place aux neuf autres [pays producteurs de pétrole et de gaz naturel] , demande-t-il.