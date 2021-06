Les agents correctionnels fédéraux réclament une prime COVID-19

Les manifestants, qui représentaient les agents correctionnels des 49 pénitenciers fédéraux, ont déployé une banderole devant les bureaux du premier ministre pour exprimer leur ras-le-bol face au refus d’Ottawa de leur accorder cette prime.

Alors que le personnel de la santé et de plusieurs corps de métier affectés par la pandémie ont eu droit à ce genre de prime, les agents correctionnels se disent oubliés par le gouvernement et affirment être lourdement touchés par la pandémie et les mesures sanitaires qu’elle impose dans les prisons.

Au Canada, les travailleuses et les travailleurs essentiels qui ont dû faire face au virus ont reçu, avec raison, une prime de risque , explique Frédérick Lebeau, président de la région du Québec du Syndicat des agents correctionnels du Canada-CSN.

Les agents correctionnels provinciaux de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et d'autres provinces reçoivent la prime. Les membres des Forces armées canadiennes ont reçu une allocation lorsqu'ils ont dû travailler dans les maisons de soins de longue durée. Et pour nous? Rien , souligne M. Lebeau.

Selon le chef syndical, près de 500 agents correctionnels fédéraux ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, ce qui fait de ce corps de métier le plus touché parmi les employés fédéraux , affirme-t-il.

L'ironie, ajoute-t-il, c'est que plusieurs des primes qui sont versées [à des agents correctionnels] par les provinces sont subventionnées par le gouvernement fédéral pour les aider à lutter contre la pandémie.

Le Syndicat, qui représente 7500 agents correctionnels dans les pénitenciers du pays, exhorte Ottawa à négocier pour régler cet enjeu dans les plus brefs délais.

De son côté, le Service correctionnel du Canada annonçait la semaine dernière que près de 75 % des détenus sous sa responsabilité avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 – une couverture vaccinale plus élevée que celle observée dans la population générale du pays.

Selon le Service correctionnel, 9613 prisonniers avaient à ce moment reçu au moins une dose du vaccin de Moderna et 1266 d'entre eux avaient obtenu leur deuxième et dernière dose.