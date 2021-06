Un laboratoire de GHB démantelé à Gallichan

Mercredi, les policiers de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec ont procédé à trois perquisitions dans des résidences de Gallichan, Taschereau et Amos.

Sur les lieux, les policiers ont saisi plus de 230 comprimés de méthamphétamine, plus de 150 comprimés de médicaments sous ordonnance, près de 12 litres de GHB, plus de 3500 comprimés d’ecstasy et environ 300 papiers de buvards.

De plus, ils ont mis la main sur plus de 30 plants de cannabis, plus de 500 grammes de cannabis en fleurs séchées, environ 30 comprimés de stéroïdes, près de 4500 cigarettes de contrebande et du matériel servant à la production de stupéfiants.

12 armes à feu et munitions ainsi que plus de 2500 $ en devises canadiennes ont également été saisis.

Ces perquisitions ont aussi permis de mener au démantèlement d'un laboratoire de GHB à Gallichan.

Un homme de 36 ans de Gallichan a été arrêté et a comparu le 2 juin en après-midi. Des accusations en matière de stupéfiants pourraient être portées contre lui.

La Sûreté du Québec laisse entendre qu'une deuxième arrestation pourrait avoir lieu prochainement.