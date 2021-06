Pensionnats autochtones : l’Église catholique de Regina s’excuse

Après la découverte des restes de 215 enfants enterrés près d'un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique, Monseigneur Bolen, reconnaît que les pensionnats ont essayé d'éliminer la culture, la spiritualité et les traditions autochtones.

Il estime également que présenter des excuses ne constitue pas une fin en soi, mais plutôt un nouveau départ pour l'Église catholique.

Selon lui, l'Église doit poursuivre l’effort sur la voie de la vérité et de la réconciliation

J’ai présenté des excuses aux noms des évêques de la Saskatchewan, lors de chaque événement et puis les communautés religieuses qui ont géré ces écoles ont aussi présenté des excuses.

Le prélat s'est aussi engagé à remplir son obligation morale en soutenant les communautés qui tentent de fouiller les sites des anciennes écoles.

Monseigneur Bolen se dit également prêt à collaborer avec la Fédération des nations autochtones souveraines et le gouvernement provincial. Il confirme que des discussions sont en cours avec les communautés autochtones dans les quatre régions où l'archidiocèse de Regina gérait des pensionnats.

Si vous voulez faire des recherches sur le cimetière, on travaille avec vous, on va aider si on peut, on peut payer et contribuer en partie à cette investigation , affirme Mgr Bolen.

En 1998, l'Église Unie du Canada a officiellement offert des excuses pour son rôle dans les pensionnats autochtones au Canada.

Si Monseigneur Bolen et d'autres archevêques au Canada se sont excusés auprès des Premières Nations, le Vatican, quant à lui, ne l'a toujours pas fait.

Avec les informations de Elsie Miclisse