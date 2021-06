Déconfinement : plus de 50 000 personnes doivent se faire vacciner d’ici lundi au N.-B.

Vendredi, 67,4 % des 12 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19.

Pour pouvoir permettre aux Néo-Brunswickois de voir tous leurs amis et les membres de leur famille et d'ouvrir un peu les frontières à partir de lundi, il faut que 75 % des 12 ans et plus aient reçu au moins une dose du vaccin. La province souhaite également que toutes les zones sanitaires de la province demeurent en phase jaune et que le nombre d’hospitalisations demeure bas.

Si les deux dernières conditions semblent pour l’instant remplies, la première semble moins certaine.

Plus de 11 000 personnes ont reçu leur vaccin jeudi. Si la province réussissait à administrer des doses au même rythme pour les trois prochains jours, lundi matin, il faudrait encore qu'environ 17 000 personnes reçoivent une dose du vaccin pour atteindre un taux de 75 %.

La santé publique a confirmé plus tôt cette semaine qu'elle espérait atteindre le taux de vaccination de 75 % à la fin de la journée, lundi.

Les autorités multiplient les efforts pour y arriver en mettant entre autres sur pied des cliniques sans rendez-vous pour ceux et celles qui n’auraient pas encore reçu leur première dose.

Les doses sont prêtes à être administrées aux gens du Nouveau-Brunswick, et nous devons continuer pour atteindre notre objectif de 75 % de la population , soutient la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, dans un communiqué.

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell (archives) Photo : gouvernement du Nouveau-Brunswick

Des milliers de rendez-vous sont disponibles en fin de semaine pour les gens qui veulent se faire vacciner, et plusieurs cliniques sans rendez-vous sont également offertes , renchérit la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, dans le même communiqué.

10 nouveaux cas

La région de Bathurst et de la Péninsule acadienne avait été la zone sanitaire la plus fortement touchée selon les données rapportées jeudi. La zone 6 recensait 8 des 16 nouveaux cas et une longue liste d’avis d’exposition.

Vendredi, le scénario change du tout au tout alors que la région ne rapporte qu’un seul des dix nouveaux cas signalés.

C’est la région de Fredericton qui est cette fois-ci la plus fortement touchée avec six nouveaux cas. La région de Moncton rapporte deux nouveaux cas et celle de Saint-Jean un.

La santé publique a ouvert une enquête pour huit des cas rapportés vendredi. Le cas de la région de Saint-Jean et un dans la région de Fredericton ne font pas l’objet d’une enquête.

La province compte 147 cas actifs. Cinq Néo-Brunswickois sont hospitalisés, dont quatre dans la province.

Éclosion dans un foyer de soins de Saint-Louis de Kent

La santé publique a déclaré une éclosion à la Villa Maria. On rapportait un cas de COVID-19 au foyer de soins de Saint-Louis de Kent.

Les autorités précisent que des membres de l’équipe provinciale de gestion rapide des éclosions se sont rendus sur place pour prêter main forte.