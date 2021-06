Le hockey mineur condamne les mises en échec violentes

À la toute fin du match entre les Jets de Winnipeg et le Canadien de Montréal mercredi dernier, Mark Scheifele a frappé Jake Evans à la tête de façon inutile et volontaire. Ce geste est à l'origine d'une commotion cérébrale pour ce dernier, tout en l'écartant du jeu pour une période indéterminée.

La Ligue nationale de hockey (LNH) a depuis puni Scheifele avec une suspension de quatre parties.

Ce genre de geste pose un réel problème pour l’image du sport auprès des jeunes selon Steve Lebel, président de l’Association de hockey mineur de Sept-Îles.

Les commotions cérébrales, c’est de plus en plus sérieux. Avant, on ne connaissait pas ça. Même pour les parents, quand ils veulent inscrire leurs jeunes au hockey et qu’ils voient des choses comme ça, ça ne les intéresse pas , soutient M. Lebel.

Les commotions cérébrales représentent un enjeu important dans la pratique du sport, selon Steve Lebel (archives). Photo : Radio-Canada

Selon lui, les coups de ce type sont issus d’une vieille mentalité et sont motivés par une certaine frustration.

Un point de vue que partage le président de Hockey Côte-Nord, Jean-Pierre Bérubé. ,Ce dernier se réjouit toutefois de la façon dont a été perçu le geste dans la sphère publique et auprès de la LNHLigue nationale de hockey .

C’est la preuve, selon lui, d’un changement de culture qui s’est opéré depuis quelques années dans le monde du hockey.

C’est désolant. Ce n'est pas du tout le genre de chose qu’on aime voir sur la glace. Ça ne lance pas un bon message à nos jeunes. Par contre, ce qui est intéressant de cet événement-là, c’est la réaction de la communauté de hockey. Elle a réagi très fortement pour condamner le geste. On n’aurait pas vu ce genre de réaction là, il y a cinq ans , soutient M. Bérubé.

Pas de la culture du hockey mineur

Jean-Pierre Bérubé est d’avis que le genre de geste posé par Mark Scheifele mercredi soir ne fait pas partie de la réalité du hockey mineur au Québec.

Dans les quelques niveaux d’élites où ils sont permis, les contacts sont balisés par des règles strictes pour limiter les blessures.

La première étant qu’une mise en échec doit seulement être tentée pour récupérer une rondelle, et non pas pour blesser ou pour intimider.

En suivant ces balises, les commotions cérébrales liées à des mises en échec sont très rares dans la région selon selon Hockey Côte-Nord (archives). Photo : Gracieuseté de Hockey féminin Côte-Nord

Sur la Côte-Nord, environ 95 % de nos jeunes jouent du hockey récréatif sans contact. Les blessures sont peu fréquentes, et ça va survenir après un contact accidentel ou après une chute , explique Jean-Pierre Bérubé.

La commotion cérébrale au hockey [..] On ne vit pas beaucoup ça sur la Côte-Nord , ajoute-t-il.

Les jeunes seraient aussi plus sensibilisés aux conséquences des commotions cérébrales dans le sport, selon lui, ce qui les pousse à être plus prudents.

Les jeunes ne veulent pas hypothéquer leur santé ou leur carrière sportive Une citation de :Jean-Pierre Bérubé, président de Hockey Côte-Nord

M. Bérubé est d'avis que si les ligues sont de plus en plus sévères face aux gestes violents, les joueurs professionnels, qui eux sont les modèles des jeunes joueurs de hockey, devraient davantage montrer l’exemple.