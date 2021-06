Des travaux dès lundi sur le boulevard Saint-Joseph

Les travaux se poursuivent sur le boulevard Saint-Joseph, à Hull. À compter du 7 juin, il faudra prévoir un détour entre le boulevard Montclair et la rue Gamelin.

Un premier tronçon du boulevard a été complètement refait l'an dernier et les travaux se poursuivent cet été, dans le cadre du réaménagement urbain du boulevard Saint-Joseph.

Dans un communiqué, la Ville de Gatineau a indiqué, vendredi, que les travaux doivent s'étendre sur les six prochains mois. La grande majorité d'entre eux se dérouleront en semaine, de 7 h à 17 h 30.

Ce projet de réaménagement constitue un levier pour la revitalisation et la valorisation de cette importante artère commerciale. Une citation de :Extrait du communiqué de la Ville de Gatineau

Selon la Ville, il y aura une fermeture complète du boulevard Saint-Joseph dès la mi-juin pour les cyclistes et les automobilistes.

Le détour se fera dans les deux directions par le boulevard Montclair, ainsi que les rues Berri et Gamelin , peut-on lire. Quant à eux, les camions lourds sont invités à utiliser les boulevards Montclair, de la Carrière et du Casino.