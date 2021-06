L’Université de Hearst est désormais autonome

Le projet de loi avait été déposé en avril par le gouvernement Ford pour autoriser l’Université de Hearst à obtenir sa propre charte institutionnelle et à rompre son affiliation avec l’Université Laurentienne à Sudbury, qui traverse une période de restructuration en raison de difficultés financières.

L’approbation par les députés est survenue lors de la dernière journée de la session parlementaire.

Il reste du travail à faire avec le ministère pour certains règlements qui vont venir compléter le texte de loi, mais c’était une journée importante hier parce que cela officialise le début de la transition vers l’autonomie , souligne le recteur de l’Université de Hearst, Luc Bussières.

Les démarches doivent être complétées dans les prochains mois avec le gouvernement et l’Université Laurentienne.

L’Université de Hearst pourra dorénavant décerner ses propres diplômes et aura aussi l'autonomie sur ses programmes.

Ça nous permet d’être plus agiles, de bouger un peu plus rapidement. Ça fait plus de 60 ans qu’on travaille. Je pense qu’on a fait la preuve qu’on peut faire les choses ici. Et c’est un peu la reconnaissance qu’on obtient à travers cette charte.

Une citation de :Luc Bussières, recteur de l’Université de Hearst