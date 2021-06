Les cours sont suspendus lundi et mardi dans les écoles anglophones de la région

Dans la région, les écoles anglophones Noranda School de Rouyn-Noranda, Golden Valley de Val-d'Or et Gilbert-Théberge de Témiscaming sont concernées.

Environnement Canada prévoit des températures autour des 30 degrés Celsius pour le début de la semaine prochaine.

Il y a des classes qui sont face au sud où il fait 27,5 degrés aujourd'hui, alors tu peux imaginer rendu à plus de 30 degrés, surtout quand il y a des employés et certains élèves qui sont obligés de porter des masques, ce n'est pas vraiment confortable , indique Amy Barker, directrice de Noranda School.

L'école secondaire Gibert-Théberge de Témiscaming (archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La direction de Western Québec, située à Gatineau, justifie sa décision par les circonstances sanitaires particulières de la pandémie , notamment le port du masque.

Les élèves recevront plutôt de l'enseignement à distance, mais les écoles et les services de garde demeurent ouverts.