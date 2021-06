Véronic DiCaire, Stéphane Rousseau et Marc Dupré parmi les juges de Chanteurs masqués

L’animatrice Anouk Meunier, l’auteur-compositeur-interprète Marc Dupré, la chanteuse et imitatrice Véronic DiCaire ainsi que les humoristes Sam Breton et Stéphane Rousseau composeront le jury de l’émission Chanteurs masqués, qui sera diffusée à l'automne sur les ondes de TVA. Cette adaptation québécoise de The King of Masked Singer sera animée par le comédien Guillaume Lemay-Thivierge.