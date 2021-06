Réouverture complète du pont de l’île-aux-Tourtes dès samedi matin

Le pont, où seulement une voie est ouverte par direction en ce moment, devra cependant être fermé complètement ce soir de 22 h jusqu’à 7 h demain matin, afin de terminer le marquage de la chaussée.

Les travaux effectués dans les derniers jours permettent une réouverture complète de la structure pour tous les types de véhicules, soit deux semaines avant le délai prévu. Une citation de :Extrait du communiqué du ministère des Transports du Québec

Les mesures d'atténuation mises en place dans l’urgence par Québec, notamment la gratuité et l'ajout de départs sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson, le retrait du péage sur l'autoroute 30 et la voie réservée aux véhicules prioritaires aux approches du pont, prendront fin dès l’ouverture complète du pont, samedi matin.

Je suis soulagé de vous annoncer la réouverture complète des voies de circulation sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, déclare le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel dans un communiqué. Je tiens à rappeler que le pont est sécuritaire et que les usagers de la route peuvent y circuler en toute tranquillité.

Les énormes bouchons causés par la fermeture de ce pont qui relie l’ouest de l’île de Montréal à la Montérégie via l’autoroute 40 avaient obligé Québec à tenir d’urgence des travaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur la structure sur laquelle circulent près de 87 000 véhicules par jour en temps normal.

Les bouchons étaient d’une telle ampleur qu’une trentaine d’écoles de la région avaient dû suspendre les cours, les élèves étant obligés de passer des heures dans les autobus scolaires et des professeurs, incapables de se rendre à l’heure au travail.

Vendredi dernier, l’avancement des réparations avait permis l’ouverture d’une voie dans chaque direction, mais la circulation demeurait depuis très lourde aux abords du pont sur les deux rives.

Le 21 mai dernier, le MTQ avait expliqué qu’il avait dû fermer complètement le pont à la circulation par mesure de sécurité en raison de dommages infligés involontairement à la structure lors de travaux d’entretien. Une quarantaine de tiges de renforcement ayant été endommagées par un entrepreneur pendant des travaux de forage.

Le ministre Bonnardel avait alors affirmé qu’il ferait tout en son pouvoir pour que les travaux de réparation se fassent le plus rapidement possible sur la structure qui date de 1965 et qui sera tôt ou tard remplacée par une construction neuve d’ici 2030.