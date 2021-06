De Kamloops à Gesgapegiag : « On ne veut pas de pitié, seulement la justice »

L'événement a été organisé rapidement, précise Clement Bernard, des services communautaires et de santé de Gesgapegiag.

Malgré tout, il estime que plus de 200 personnes se sont rassemblées à l'école Wejgwapniag, le point de départ de la marche. Une mobilisation qui témoigne bien de l'impact qu'a eu la découverte des corps de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique.

M. Bernard tenait à participer à la marche avec sa conjointe, bien qu'il soit âgé de plus de 70 ans. Je suis un vieil homme et je ne peux pas marcher beaucoup, mais penser aux enfants m'a rendu assez fort pour la marche , affirme-t-il.

Aujourd'hui, on reconnaît les 215 esprits de ces enfants qui ne sont pas morts en vain. On se souvient d'eux et en même temps, on demande à leurs esprits que les autres soient trouvés, parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres.

Une citation de :Clement Bernard