Un fonds témiscamien pour adapter les entreprises aux réalités de la pandémie

Il s’agit d’un fonds de 90 000 $ mis en place grâce à la participation financière de Desjardins, la MRC de Témiscamingue et la Société d’aide au développement des collectivités (SADC).

Ce fonds a permis aux entreprises de s’adapter, de diverses façons, afin de passer à travers la pandémie.

16 entreprises du Témiscamingue ont pu recevoir un maximum de 3000 $, non remboursable, provenant du volet 1 Branche ta PME.

Ces sommes ont entre autres permis de doter les compagnies d’un site transactionnel.

Linda Jacques, enseignante certifiée en programmation neurolinguistique, va d’ailleurs lancer son site web revampé d’ici quelques jours.

En créant un nouveau site web, j’ai vraiment compris l’importance des mots-clés, l’importance d’avoir du contenu si je veux être référencée. Je ne connaissais pas ça. La pandémie étant un ralentissement pour notre type d’entreprises, disons que ça aide énormément , affirme la maître praticienne en PNL.

Des masques et confections de l'entreprise le Mouton Frileux (archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La propriétaire de Mouton Frileux à Lorrainville, Sandra Doherty, a aussi bénéficié de cette aide. Elle travaille, avec des professionnels, à mettre en ligne un site web transactionnel. L’entrepreneure peut aussi compter sur de la formation, notamment pour être active sur les réseaux sociaux.

Mouton Frileux c’est une très petite entreprise qui vise à l’agrandissement. Moi, le fonds pour TA PME me permet d’agrandir mes horizons, d’élargir ma clientèle et de vendre partout au Québec , se réjouit la femme d’affaires.

Un besoin dans le milieu

La directrice générale de la Société de développement du Témiscamingue, Nadia Bellehumeur, avoue que le besoin d’accompagnement était présent pour les entrepreneurs du Témiscamingue, surtout en contexte de pandémie.

On savait qu’au Témiscamingue on avait du retard par rapport au développement des technologies. On faisait d’une pierre deux coups. C’était une bonne occasion pour que les entreprises soient en ligne, soient visibles et puissent faire de la vente en ligne , explique la directrice générale de la SDT.

Fonds TA PME (août 2021 à mai 2021) Entreprises bénéficiaires : 31

Volet Branche ta PME : 16

Volet Adapte ta PME : 15 Secteur géographique Centre : 20

Nord : 9

Sud : 2 Secteur d’activité Commerces et services : 20

Agroalimentaire : 8

Tourisme : 3

Le deuxième volet du fonds, Adapte ta PME, soutient les entrepreneurs dans leurs démarches de réorganisation, de modernisation ou d’automatisation. 15 entreprises y ont eu recours dans la dernière année.

Le fonds TA PME vient d’ailleurs d’être renouvelé puisque le besoin est palpable, certaines entreprises étant en attente d’une réponse pour obtenir ce soutien financier. La MRC de Témiscamingue y a octroyé 45 000 $.

On trouvait important de continuer d’appuyer nos PME, chez nous , estime la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc.

Les entreprises qui ont bénéficié du fonds sont surtout concentrées dans le secteur des commerces et services.