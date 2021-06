Bâillon sur C-10 : les conservateurs mettent des bâtons dans les roues des libéraux

La Chambre des communes devait étudier une motion d'attribution de temps de C-10 afin d'accorder au comité du patrimoine canadien tout au plus 5 heures supplémentaires pour terminer son étude du projet de loi, article par article. Le Bloc québécois a déjà signifié son appui à cette manoeuvre, citant l'importance du projet de loi pour le milieu culturel.

Or, le débat aux Communes a plutôt été ponctué de hauts cris et d'appels aux règlements de la part des banquettes conservatrices.

Procédure rare

La nature hybride de la réunion de la Chambre a permis à des conservateurs de hurler, d'une voix très audible, derrière leurs écrans, remettant en question l'autorité de la députée libérale qui présidait les débats en ce vendredi.

Des élus conservateurs ont notamment dit qu'elle devait rendre une décision en bonne et due forme sur cette procédure parlementaire qui n'a pas été utilisée pour un comité depuis plus de deux décennies.

C'est un débat illégitime! Point d'ordre! ont lancé les députés Arnold Viersen et Damien Kurek, présents en visioconférence.

La motion est recevable , a répété Alexandra Mendès, vice-présidente adjointe de la Chambre, visiblement exaspérée.

Un article utilisé sous Jean Chrétien

L'article 78.3 du règlement de la Chambre des communes prévoit effectivement qu'un ministre de la Couronne peut proposer une motion afin d'attribuer un certain nombre de jours ou d'heures aux délibérations à l'étape du comité. La dernière fois que cet article a été utilisé, c'était en 2000 sous le gouvernement libéral de Jean Chrétien.

Des voix dissidentes à l'utilisation d'un bâillon se sont également fait entendre du côté des néo-démocrates et des verts, mais ceux-ci ont respectueusement attendu que la présidente de la Chambre leur cède la parole pour exprimer leurs préoccupations.

Le projet de loi C-10, déposé par le ministre du Patrimoine canadien Steven Guilbeault en novembre dernier, vise notamment à imposer un cadre réglementaire aux géants du web et à les soumettre à la Loi sur la radiodiffusion, en les forçant à contribuer financièrement à la création de contenu culturel canadien.

Il est attendu impatiemment par le secteur culturel, qui souhaite que les grands joueurs du numérique soient soumis aux mêmes règles du jeu que les radiodiffuseurs traditionnels au pays.

Les médias sociaux en cause

Mais depuis six semaines, l'étude du projet de loi est ralentie en comité. Les conservateurs en ont contre la suppression d'un article qui prévoyait exclure les médias sociaux, comme YouTube, du champ d'application de la loi. Ils soutiennent que cette modification viendrait mettre en péril, selon eux, les droits et libertés des utilisateurs canadiens sur le web.

Depuis des mois, le projet de loi C-10 subit des retards liés à son adoption tardive en deuxième lecture, des retards à l'obstruction systématique par les conservateurs des travaux du Comité permanent du patrimoine canadien. [...] Ce n'est pas seulement le comité qui est pris en otage par les conservateurs, c'est le milieu culturel au complet , a déploré la bloquiste Christine Normandin vendredi.