La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine passeront en zone verte lundi

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie et des Îles explique cette décision par l'amélioration de la situation épidémiologique de la région, observée au cours des dernières semaines.

Les rassemblements d’un maximum de 10 personnes ou des occupants de trois résidences seront permis dans les domiciles privés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Horacio Arruda, François Legault et Christian Dubé

Ni la Gaspésie, ni les Îles-de-la-Madeleine n'étaient sur la liste du premier ministre Legault, lors de la conférence de presse de mardi, lors de laquelle il a annoncé plusieurs changements de paliers d'alerte.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, exhortait le gouvernement du Québec de faire passer l'archipel au vert dès lundi prochain.

Il se dit très soulagé et heureux de ce revirement de situation. Selon lui, la patience des citoyens avait atteint sa limite. À partir du moment où le directeur de santé publique, le Dr [Yv] Bonnier-Viger, dit à sa population qu’on devrait passer au vert, je pense que le gouvernement devait l’écouter et ne pas faire patienter indûment la population , estime-t-il.

On est tous un peu à cran, on est tous fatigués. Une semaine de plus, c’est une semaine de trop.

Une citation de :Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine