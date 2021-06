La décision du ministre de l’Environnement au sujet de Laurentia est attendue le 10 juin. Les autorités portuaires, sans vouloir présumer de sa décision, s’attendent à ce qu’il transmette le dossier au gouverneur en conseil, c’est-à-dire au cabinet des ministres.

Il s’agit du cheminement normal lorsqu’un projet d’infrastructure comporte des impacts importants pour l’environnement, comme c’est le cas pour projet Laurentia. La décision finale pourrait donc se prendre dans encore quelques mois.

Si on prend tout ce qui peut être évalué [par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada], on parle de 20 composantes. Tout ce que vous pouvez vous imaginer, l'eau, le poisson, l'air, le trafic, etc. Sur les 20, aujourd'hui il y en a 18 qui n'ont pas d'enjeu , résume le président-directeur général, Mario Girard.

Projet d'extension du terminal de conteneurs, dans la baie de Beauport. Photo : Administration portuaire de Québec

Les impacts sur la qualité de l’air demeurent un des principaux enjeux liés à la construction du nouveau terminal de conteneur. Mario Girard rappelle que plusieurs mesures d’atténuation ont été proposées, dont un nouvel itinéraire pour le camionnage.

On travaille actuellement avec le gouvernement du Québec et la Ville de Québec pour que les camions puissent contourner par l'autoroute Dufferin-Montmorency pour éviter de passer sur Henri-Bourrassa, ça viendrait encore améliorer la situation.

La qualité de l'air c'est un enjeu qui, on pense, est contrôlable. Une citation de :Mario Girard, PDG du Port de Québec

Les solutions évoquées par le Port de Québec n’ont toutefois pour l’instant pas convaincu les ministères fédéraux qui ont toujours des appréhensions quant aux effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine.