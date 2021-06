Organigram veut embaucher 75 travailleurs à Moncton

Il s’agit d’emplois dans l’exploitation, la production, les services sanitaires, la culture, la vente, la mise en marché et le contrôle de la qualité, précise l’entreprise dans un communiqué publié vendredi.

Organigram avait annoncé l’an dernier diverses mesures de réduction de son personnel en raison de la pandémie.

Le directeur de la stratégie chez Organigram, Paolo De Luca, cité dans le communiqué, affirme que l’entreprise continue d’observer et de répondre à l’impact de la COVID-19 sur l’industrie et à la demande de la clientèle. Organigram, ajoute-t-il, est heureuse aujourd’hui d’agrandir ses équipes en tirant parti de l’expertise locale et en développant cette expertise.

L'entreprise organise une foire de l’emploi dans ses propres installations, sur la promenade Edinburgh, à Moncton, le 5 juin, de 10 h à 13 h.

Organigram produit au Nouveau-Brunswick du cannabis cultivé à l’intérieur et utilisé à des fins médicales ou récréatives. Elle a aussi une usine à Winnipeg.