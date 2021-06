Raïf Badawi : motion adoptée au Sénat pour lui accorder la citoyenneté canadienne

La motion 80, déposé par la sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne demande au ministre d'utiliser son pouvoir discrétionnaire lui permettant d'attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse .

Il est clair pour moi qu'il s'agit en effet d'une situation particulière de détresse et de persécution, mais c'est aussi une cause qui a des liens indéniables avec le Canada, et en particulier le Québec , avait indiqué la sénatrice Julie Miville-Dechêne dans une allocution le 17 mars dernier, rappelant que l'épouse de Raïf Badawi, Ensaf Haidar, et leurs 3 enfants vivent à Sherbrooke.

La sénatrice indépendante a fait valoir que même si l'Arabie saoudite ne reconnaît pas la double citoyenneté, en vertu du droit international, il n'est pas interdit pour un pays d'exercer sa protection diplomatique en faveur d'un ressortissant ayant la double nationalité.

Selon Julie Miville-Dechêne, Raif Badawi pourrait aussi tenter de renoncer à sa citoyenneté saoudienne, [ce qui donnerait] un argument de poids à ses défenseurs pour qu'il bénéficie de services consulaires canadiens.

Lorsque la sénatrice avait déposé un avis de motion au mois de mars, le bureau du ministre fédéral de l'Immigration, Marco Mendicino, avait fait parvenir une déclaration mentionnant que les récentes motions de la Chambre des communes et du Sénat démontrent l'inquiétude du Parlement concernant la détention injuste de M. Badawi .

Le 27 janvier dernier, une motion semblable du Bloc québécois aux Communes avait également été adoptée à l'unanimité, mais le ministre Mendicio lui avait offert un accueil plutôt tiède. Des sources gouvernementales avaient également tenu à souligner que la motion n'avait pas force de loi.

Raïf Badawi a été condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet pour avoir créé un forum en ligne afin de discuter de questions sociales en Arabie saoudite. Les autorités saoudiennes lui ont reproché d'insulter l'islam. Il est emprisonné depuis juin 2012.