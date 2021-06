La musique de la série Les pays d’en haut sort en album numérique

Le compositeur Michel Corriveau a travaillé avec son fils Jérémie Corriveau, qui a réalisé l’album, pour sélectionner 23 pièces parmi toutes celles que le public a pu entendre au cours des six saisons de la série.

La série Les pays d’en haut aura été pour moi six années d’inspiration, de création et de bonheur à composer une musique qui met en relief le côté lumineux et parfois sombre de nos racines, a déclaré Michel Corriveau dans un communiqué. C’est avec beaucoup de plaisir et d’humilité que nous offrons ce voyage aux mélomanes qui ont aimé l’univers de la télésérie!

Le compositeur Michel Corriveau Photo : Courtoisie

Trois fois nommé aux prix Gémeaux dans la catégorie Meilleure musique originale – Fiction – Série dramatique pour sa musique de la série Les pays d’en haut, Michel Corriveau a remporté le prix en 2020.