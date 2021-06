La Nation Tk'emlups te Secwépemc fait le point sur la découverte à Kamloops

Le point de presse sera diffusé en direct à 11h, heure du Pacifique (14h, heure de l'Est) avec traduction simultanée.

La nouvelle a causé une onde de choc à travers le pays et dans le monde. Or, le sort de milliers d’enfants autochtones internés de force dans des pensionnats était bien connu et documenté.

Au Canada, plus de 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leur famille et envoyés dans 139 pensionnats gérés par des organisations religieuses entre 1870 et 1990. Des survivants racontent avoir été victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques.

En 2015, la Commission de vérité et réconciliation, qui a étudié plus de 5 millions de dossiers fournis par le gouvernement fédéral, a conclu qu'au moins 4000 enfants y sont morts de maladie, de négligence, d'accidents ou d'abus.

Des enquêtes à venir?

Des organisations mondiales comme Amnistie internationale et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme réclament des enquêtes exhaustives pour tous les pensionnats canadiens.

Sans confirmer qu’elle mène une enquête à Kamloops, la Gendarmerie royale du Canada dit travailler en étroite collaboration avec la communauté Tk'emlúps te Secwepemc pour déterminer la meilleure façon de prendre part à quelconque enquête future.

Un dossier a été ouvert et toute autre mesure sera prise en consultation avec la Première Nation Tk'emlúps te Secwepemc , note le sergent d'état-major Bill Wallace dans un communiqué.