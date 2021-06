En deux jours, les opioïdes ont fait des ravages à Edmonton

Dans un communiqué envoyé jeudi, Services de santé Alberta (AHS) affirme que les services d’urgence d’Edmonton ont répondu à 55 appels en lien avec les opioïdes entre le 31 mai et le 1er juin.

Le personnel médical a administré de la naloxone à 50 personnes et 34 ont dû être conduites à l'hôpital.

AHS avoue ne pas avoir d’information sur le type de drogues impliqué dans ces surdoses. L’agence demande aux personnes qui consomment des drogues d’éviter de le faire seul, d’utiliser, si possible, les services d’un centre de consommation supervisée et de garder un kit de naloxone sur elles.

Les personnes qui demandent de l’aide pendant une surdose sont protégées par la loi Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose et ne peuvent faire face à des accusations de possession de substance illicite.

Dans un rapport de surveillance publié plus tôt cette année par le gouvernement albertain, Edmonton et Calgary étaient parmi les communautés les plus durement touchées par les morts liées aux opioïdes.

Ce document indique que 997 personnes sont mortes de surdoses liées à ces substances entre janvier et novembre 2020.

Avec des informations d'Emily Pasiuk