Les personnes de 70 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour leur deuxième injection de vaccin dès samedi dans Windsor-Essex.

Dès 8 h, les personnes de 70 ans et plus et celles qui ont reçu leur première dose de vaccin Pfizer ou Moderna avant le 31 mars pourront réserver leur deuxième dose de vaccin dans un centre de vaccination de masse, une pharmacie locale ou le bureau d'un prestataire de soins de santé qui administre des vaccins.

À compter de lundi, ce sont les personnes qui ont eu reçu une première dose d'AstraZeneca il y a au moins 12 semaines qui pourront prendre rendez-vous.

Des indicateurs à la baisse

Lors de son point de presse quotidien vendredi, le médecin hygiéniste de la région a par ailleurs présenté son rapport épidémiologique hebdomadaire.

Les données présentées montrent que l'ensemble des taux sont en forte baisse par rapport à la semaine dernière.

Le taux d'incidence local est ainsi descendu à 34,5 cas pour 100 000 habitants alors qu'il dépassait les 50 lors de la période de sept jours précédents.

Au cours de la semaine dernière, nous avons constaté une certaine amélioration et nos cas sont en train de diminuer , a déclaré M. Ahmed.

Ce constat est aussi valable pour le taux de positivité qui est passé de 5,7 % à 3,3 % au cours de la dernière période de sept jours.

Signe que les indicateurs sont au beau fixe, le Dr Wajid Ahmed a indiqué qu'à compter de la semaine prochaine il n'y aurait plus que trois points de presse par semaine, soit les lundis, mercredis et vendredis. Les données quotidiennes continueront toutefois à être communiquées.

Chiffres du jour 16 nouveaux cas

162 cas actifs, dont 92 liés à des variants

13 hospitalisations, 5 en soins intensifs

7 éclosions, dont 6 sur des lieux de travail

256 079 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin

58,5 % de la population de la région a reçu au moins une dose de vaccin, 8,2 % les deux

Ailleurs dans le Sud-Ouest

La santé publique de Chatham-Kent a signalé trois nouveaux cas de COVID-19 vendredi. Le nombre de cas actifs est de 17, comme la veille.

Dans Sarnia-Lambton, neuf nouveaux cas ont été signalés. Le nombre total de cas actifs dans la région est resté à 35.