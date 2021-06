L’appui au 3e lien chute sous les 50 % dans la région de Québec

L’engouement envers le projet de tunnel sous fluvial entre Québec et Lévis continue de s’essouffler à en croire un sondage Léger réalisé pour le Parti québécois. L’enquête d’opinion révèle que seulement 47 % des résidents de la région de Québec appuient la décision du gouvernement Legault d’investir jusqu’à 10 milliards de dollars de fonds publics dans la construction d’un 3e lien.

Quarante-trois pour cent des répondants ont dit être contre le projet, tandis qu’un participant sur 10 (10 %) n’avait pas d’opinion sur le sujet ou a tout simplement refusé de la partager.

Le sondage Léger a été réalisé en ligne du 28 au 30 mai auprès de 1004 Québécois âgés de 18 ans et plus pouvant s’exprimer en français ou en anglais

La firme précise qu' il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur sur un échantillon tiré d’un panel, mais à titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1004 répondants est de 31, et ce, 19 fois sur 20 .

Accord envers la construction d’un 3e lien, RMR région métropolitaine de recensement de Québec Q1. Êtes-vous d’accord avec la décision du gouvernement du Québec de dépenser 10 milliards $ en fonds publics pour la construction d’un 3e lien, soit un tunnel souterrain entre la Rive-Nord et la Rive-Sud de Québec? [sic] - Oui : 47 %

- Non : 43 %

- Ne sait pas/refus : 10 % Source : Léger

Le tunnel entre Québec et Lévis proposé par le gouvernement Legault pourrait coûter jusqu'à 10 milliards de dollars (archives). Photo : Radio-Canada

Faible appui au Québec

Sans surprise, l’appui envers le projet d’infrastructure s'effrite à l’échelle du Québec. À peine un Québécois sur quatre (26 %) est favorable au 3e lien, tandis qu’une majorité (54 %) s’y oppose.

Près de 20 % des résidents de la Belle Province ont répondu par Ne sait pas/refus .

Région de résidence des répondants au sondage - Montréal RMRrégion métropolitaine de recensement : 50 %

- Québec RMRrégion métropolitaine de recensement : 10 %

- Est : 8 %

- Centre : 15 %

- Ouest : 17 % Source : Léger

Plus tôt cette semaine, un sondage Mainstreet commandé par la Coalition avenir Québec et mené auprès de résidents de la Capitale-Nationale, de Lévis et de Bellechasse faisait état d’un taux d’appui de 60 % envers le 3e lien.

Plus de détails à venir