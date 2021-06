COVID-19 : 14 nouveaux cas confirmés en Estrie

La veille, ce sont seulement six personnes qui avaient reçu un résultat positif.

Néanmoins, le directeur de la santé publique estime que ce sont des chiffres positifs, qui permet d'espérer un retour en zone orange, voire même verte, plus tôt que prévu.

Avec respectivement cinq et quatre cas, les MRC du Granit et de Memphrémagog sont les deux territoires estriens enregistrant le plus de cas. Deux cas ont été recensés dans la Haute-Yamaska, et un seul dans les secteurs de Sherbrooke, des Sources et du Haut-Saint-François.

La région ne déplore aucun décès lié à la COVID-19 dans ce plus bilan. Le nombre de décès liés à la pandémie de reste stable à 348 dans la région.

Un patient de plus est hospitalisé en raison de la COVID-19. Il y a 29 patients soignés en raison du coronavirus, dont trois aux soins intensifs.

Les cas confirmés de variants n'ont pas augmenté depuis la veille, et le nombre est toujours de 108.

En date du 3 juin, ce sont 319 448 personnes qui avaient été vaccinées dans la région, soit 63,2 % des Estriens visés. C’est un peu moins que l’ensemble de la population québécoise, où 63,6 % ont reçu leur première dose. Quant au pourcentage de personnes ayant reçu deux doses en Estrie, il se situe à 6,6 %.