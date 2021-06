COVID-19 : bilan stable sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ne rapporte aucun nouveau cas de COVID-19 dans son bilan quotidien, tandis que le nombre de cas actifs reste le même et s'établit toujours à trois.

Une éclosion est cependant toujours en cours dans un milieu de travail de la région de Sept-Îles et Port-Cartier, selon la santé publique régionale.

Aucune personne n'est actuellement hospitalisée dans la région en lien avec le virus.

Vaccination

À ce jour, 79 182 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées sur la Côte-Nord, dont 876 dans les dernières 24 heures.

Des centres de vaccination sans rendez-vous sont par ailleurs ouverts toute la journée aux Escoumins, à Forestville, Baie-Comeau, Port-Cartier et Sept-Îles. Les personnes de 12 ans et plus peuvent y recevoir une première dose du vaccin contre la COVID-19.

Bilan provincial

Dans l’ensemble de la province, la santé publique recense 279 nouvelles infections à la COVID-19 ainsi que 4 décès supplémentaires.

Depuis le début de la pandémie, 11 148 personnes au Québec sont décédées après avoir contracté la COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations est aussi en baisse de 10, pour atteindre 307 personnes alitées en raison du virus.