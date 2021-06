Le responsable régional de la vaccination se fait rassurant concernant la deuxième dose

La population est maintenant habituée d’utiliser Clic Santé. Tout ce que les gens auront à faire, ce sera d’inscrire leur numéro d’assurance maladie [dans ce portail]. Le système va les reconnaître et il va leur permettre de déplacer leur rendez-vous déjà prévu en proposant des dates supplémentaires , résume-t-il.

Selon M. Thibeault, les employés des cliniques de vaccination seront en mesure de faire face à la musique, et ce, même si les changements de rendez-vous se multiplient.

On a beaucoup de main-d'œuvre. Il y même des gens qu’on est incapable de faire travailler. On a le personnel qu’il faut , lance-t-il, confiant.

Il ajoute qu’en cas de besoin, des ajustements pourront éventuellement être apportés à l’horaire des cliniques.

On a probablement fait 95 % de la vaccination la fin de semaine pour la première dose. C’est possible, par exemple, qu’on ouvre plus la semaine pour la deuxième dose considérant le fait qu’en été, les gens ont souvent des activités particulières la fin de semaine , précise-t-il.