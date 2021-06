Remises de diplôme : un casse-tête pour les conseils scolaires du Sud-Ouest

Chaque école secondaire a planifié depuis plusieurs mois une remise de diplômes virtuelle à la fin juin pour souligner et célébrer la réussite et les accomplissements de ses finissantes et finissants 2021 , affirme par courriel Julie Vanghelder, directrice des communications et du marketing au Conseil scolaire Viamonde.

Le Conseil scolaire dit s’appuyer sur les recommandations de la santé publique de la province et sur le plan de réouverture de la province qui ne permet pas dans la phase 1 ni dans la phase 2 de rassembler en plein air un grand nombre de personnes à la fois.

Selon le plan de la province présenté le 20 mai dernier, des rassemblements de 10 personnes seulement seront autorisés lors de la première phase qui doit commencer à la mi-juin. Même dans la deuxième phase, seulement 25 personnes pourront se réunir à l'extérieur.

Le Conseil scolaire Viamonde préfère ainsi s’en tenir à ce qui a déjà été organisé.

Ces cérémonies virtuelles sont maintenues afin de respecter les consignes sanitaires actuellement en vigueur et les familles et les élèves sont informés des dates et des modalités , peut-on lire dans le courriel transmis à Radio-Canada.

Comme en 2020, les conseils scolaires dans Windsor-Essex ont prévu d'honorer leurs diplômés avec des pancartes installées devant le domicile des finissants. Photo : Guy Lazure

Des célébrations au volant ?

Dans un courriel envoyé aux parents d’élèves, le directeur de l'Éducation du Conseil scolaire catholique Providence explique pour sa part que le conseil tablait lui aussi sur des célébrations en ligne depuis plusieurs mois.

Joseph Picard affirme toutefois que les directions d'école se penchaient sur la possibilité d'un système de service au volant, sujet aux consignes des bureaux de santé .

Des indications claires devraient être communiquées aux parents d'ici la semaine prochaine, indique M. Picard. Il prévient néanmoins que les attentes doivent rester réalistes.

Nous sommes d'avis qu'il n'est pas raisonnable de nous attendre que les équipes-écoles préparent des remises en personne dans le contexte actuel , note-t-il dans le courriel.

De son côté, le Conseil scolaire catholique anglais du District de St-Clair qui dessert des écoles dans Chatham-Kent et Sarnia-Lambton indique lui aussi qu’en raison des restrictions provinciales actuelles, les remises de diplômes traditionnelles ne sont pas possibles et que des cérémonies virtuelles sont prévues.

Cependant, le conseil scolaire se dit prêt à faire des ajustements pour ajouter des aspects en présentiel aux célébrations, à la condition cependant que le tout soit en accord avec les mesures de santé publique de la province.

Si les restrictions sont assouplies d'ici la fin du mois, les écoles pourraient souhaiter inclure certains éléments de célébration en personne, comme des remises de certificat en voiture et des séances de photo. Ces décisions seront prises au cas par cas, école par école , précise-t-il dans un courriel.

Des plans encore à définir

Pour leur part, les conseils scolaires publique et catholique anglais de Windsor-Essex indiquent tous deux étudier la situation avec l’aide de la santé publique.

Le Conseil scolaire public anglais du Disctrict de Lambton-Kent qui couvre lui aussi des écoles dans Chatham-Kent et Sarnia-Lambton n'a par ailleurs pas répondu aux demandes de Radio-Canada au moment de la publication.

Par communiqué, le bureau du premier ministre a tenu à préciser jeudi qu'il s'agissait d'une suggestion et qu'il revient à chaque conseil scolaire de décider de la meilleure formule.