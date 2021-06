Le PDG des Productions horticoles Demers présente ses excuses

Toute l’équipe de Demers est ébranlée par cette situation. [...] Je me suis excusé publiquement et nous sommes maintenant en mode solutions , a-t-il fait savoir en entrevue à Radio-Canada Estrie.

Le PDGprésident-directeur général des Productions horticoles Demers explique s'être rendu à Saint-Nicéphore pour voir de ses propres yeux les sites d’hébergement des ses travailleurs étrangers, après la diffusion du reportage de Radio-Canada. Je n'étais pas content. J’ai constaté des choses qui ne sont pas à mon goût. On a manqué de vigilance sur cet aspect, lance-t-il. On a vu qu’il fallait améliorer la situation.

On est en mode action, [et] le plus rapidement possible pour rétablir la situation. [...] J’en prends l’entière responsabilité.

Une citation de :Jacques Demers, PDG des Productions horticoles Demers