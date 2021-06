Deux nouveaux cas de COVID-19 confirmés à Rouyn-Noranda

Le personnel enquête actuellement pour déterminer la source d’exposition au virus.

Avec ces deux nouveaux cas à Rouyn-Noranda, le nombre de cas actifs passe de 3 à 5 dans la région.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue appelle la population à la prudence. En zone jaune comme en zone verte, la distanciation sociale et le port du couvre-visage sont recommandés lors des rassemblements privés et obligatoires dans les commerces et restaurants.

Les mesures doivent continuer à s’appliquer jusqu’à ce qu’au moins 75% de la population soit adéquatement vaccinée, c’est-à-dire qu’au moins 75% de chaque groupe d’âge ait reçu deux doses de vaccin , peut-on lire dans le plus récent bilan.

L’Abitibi-Témiscamingue a dépassé la barre des 100 000 doses de vaccin contre la COVID-19 administrées et un peu plus de 9000 personnes ont reçu leur deuxième dose.

Nous sommes contents de voir une baisse à travers la province. La diminution de transmission dans plusieurs régions est une bonne chose, mais il faut se rappeler que la transmission demeure quand même. Et avec les assouplissements des mesures actuellement, ce qui arrive c’est que nous avons plus l'occasion d’avoir plus de contacts. Nous avons plusieurs variants qui circulent dans plusieurs régions et dans d’autres provinces, donc chaque fois qu’il y a une personne détectée positive au coronavirus, le risque que la personne puisse le propager est plus élevé, surtout si c’est une personne qui n’est pas vaccinée , indiquait la Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique en point de presse jeudi.

Au Québec, 279 nouveaux cas de COVID-19 et 4 décès s’ajoutent au bilan.