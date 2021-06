Volte-face de Denis Coderre sur l'alcool dans les parcs montréalais

L’ancien maire et candidat à la prochaine élection municipale Denis Coderre revient sur son intention d’interdire l’alcool dans les parcs à compter de 20 h, s’il est élu.

S’inspirant du maire de Québec, Régis Labeaume, qui a limité la consommation dans les parcs de la Capitale nationale après des débordements survenus dans les premiers jours du déconfinement, M. Coderre avait pris cet engagement mercredi.

Le candidat Coderre souhaitait ainsi éviter les débordements survenus dans le Vieux-Port de Montréal, où des échanges de coups de feu ont fait une blessée et où un homme a été poignardé. Il souhaitait aussi contrer l’accumulation de déchets laissés dans les parcs par les fêtards, se porter à la défense des commerçants du Vieux-Port et fournir des moyens supplémentaires aux policiers pour faire appliquer les règlements.

M. Coderre a changé son fusil d’épaule à la suite d’une réunion de son caucus. Il ne souhaite plus réglementer l’heure à laquelle l’alcool sera interdit dans les parcs, mais bien renforcer la sécurité dans ces endroits prisés des Montréalais.

Moi, ce qui m’importe, ce n’est pas les heures par rapport aux parcs, c’est la question de sécurité. Une citation de :Denis Coderre

Il y a un enjeu de sécurité présentement à Montréal. Il ne faut pas se cacher la tête dans le sable et dire: "j’ai un plan, j’ai un plan!". On [l’administration de la mairesse Valérie Plante] dit beaucoup qu’on a un plan, mais on ne le fait pas , a déclaré M. Coderre dirigeant une flèche vers sa rivale à la mairie.

M. Coderre soutient qu’il ne souhaite pas s’attaquer aux gens qui mangent dans les parcs en prenant de l’alcool, mais ceux qui causent des débordements.

Il n’est pas question d’être un "briseux" de party dans le sens correct du terme, mais il y a des débordements. Une citation de :Denis Coderre

M. Coderre a ensuite tenté de rediriger les projecteurs sur le parti de Mme Plante, Projet Montréal, dont certains militants souhaitent désarmer et réduire le financement du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Il y a des coups de feu dans le nord-est de la Ville, il y a des coups de feu dans l’ouest de l’île. Alors, qu’est-ce qu’on fait? , interroge M. Coderre. Il promet qu’une administration qu’il présiderait ne désarmerait pas les policiers et qu’il ne réduirait pas le financement du SPVM. Au contraire, il affirme qu’il le financerait adéquatement .

Il manque au moins 200 effectifs au SPVM et ce n’est pas vrai que c’est seulement un problème d’attrition, poursuit-il. Il y a des gens qui n’ont plus de fun à faire leur job et qui voudraient pouvoir la faire.

On a besoin de leur dire qu’ils [les policiers] font partie de la solution. Une citation de :Denis Coderre

M. Coderre a reproché Mme Plante de laisser faire sur le plan de la sécurité pour éviter de déplaire à sa base militante qui souhaite désarmer et réduire le financement de la police.

Denis Coderre a accusé la mairesse, Valérie Plante, de sous-estimer la situation. Celle-ci s'est opposée à une telle réglementation.

La consommation d’alcool est présentement autorisée dans les parcs de Montréal à condition qu’elle soit accompagnée d’un repas.