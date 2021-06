Pensionnats : l'ONU réclame que les responsables soient traduits en justice

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme exhorte le Canada et le Vatican à enquêter sur les circonstances entourant les décès d’enfants autochtones, dont les restes ont été retrouvés près d’un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Des violations des droits de la personne ont été commises à grande échelle contre des enfants appartenant à des communautés autochtones et il est inconcevable que le Canada et le Saint-Siège laissent des crimes aussi odieux sans réponse et sans réparation , lit-on dans un communiqué.

La découverte près du pensionnat de Kamloops ravive une profonde douleur chez les Autochtones au pays. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Enquête dans tous les pensionnats au pays

Les experts de l'ONU demandent en outre à l'Église catholique de fournir aux autorités judiciaires un accès complet aux archives des pensionnats gérés par l'institution, de mener des enquêtes sur ces allégations et de divulguer publiquement le résultat de ces enquêtes .

Les signataires somment le gouvernement canadien de procéder à des études médicolégales pour que les restes humains soient identifiés, et réclament qu’il entreprenne des enquêtes semblables dans tous les autres pensionnats autochtones du pays.

Au Canada, plus de 150 000 enfants autochtones ont été envoyés de force dans 139 pensionnats gérés par des organisations religieuses entre 1870 et 1990.

Les experts de l'ONU rappellent qu'en 2015, la Commission de vérité et réconciliation, qui a étudié plus de 5 millions de dossiers fournis par le gouvernement fédéral, a démontré que les pensionnaires étaient victimes d'abus, de malnutrition et de viol, et qu'au moins 4000 enfants sont morts de maladie, de négligence, d'accidents ou d'abus .

Le Canada doit mettre pleinement en œuvre les recommandations contenues dans le rapport, selon eux.

Depuis bien trop d'années, les victimes et leurs familles attendent justice et réparation. Une citation de :déclaration d'experts du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme

Un membre de la Nation Squamish, en Colombie-Britannique, se recueille pour honorer la mémoire des 215 enfants découverts dans un pensionnat de Kamloops. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Des fouilles attendues dans plusieurs provinces

Mercredi, Ottawa a annoncé une subvention de 27 millions de dollars pour soutenir les communautés autochtones qui souhaitent engager des recherches autour des sites qui ont autrefois abrité les pensionnats.

Si plusieurs provinces, notamment l'Alberta, le Québec et l'Ontario, ont signalé leur intention de procéder à de telles fouilles, la Colombie-Britannique n'a encore annoncé aucun plan en ce sens.

Indignation mondiale

À l'instar des experts de l'ONU, Amnistie internationale croit que les personnes et les institutions qui se sont rendues coupables de tels crimes doivent maintenant rendre des comptes, justice doit être rendue, et la réparation doit être effective .

Le gouvernement canadien était parfaitement au fait de ces violations de la personne, documentées depuis des années , souligne le volet Canada francophone, dans un communiqué.

En début de semaine, une porte-parole de l'ONU réclamait que le gouvernement canadien redouble d'efforts pour retrouver les enfants disparus , notamment en fouillant les tombes anonymes.

Jeudi, des avocats canadiens ont demandé à la Cour pénale internationale (CPI) d'enquêter pour établir s'il y a eu crime contre l'humanité.