Le Festival de musique baroque de Lamèque de retour en mode virtuel

L’événement est un incontournable pour les amateurs de musique ancienne depuis 45 ans. Cette année, deux séries seront offertes aux festivaliers de façon virtuelle.

On a une série de grands concerts. Donc, les concerts de soirée qui vont être présentés en première à 19 h, heure du Nouveau-Brunswick, chaque jour, qui sont des concerts comme ceux qu’on entendrait à Lamèque. Donc, des concerts complets , souligne le directeur artistique du festival, Vincent Lauzer.

Vincent Lauzer, directeur artistique du Festival international de musique baroque de Lamèque. Photo : Radio-Canada

Ces grands concerts mettront en valeur le répertoire de Jean-Sébastien Bach et de compositeurs espagnols et portugais des 17e et 18e siècles.

De jeunes musiciens très en vue sur la scène française joueront du clavecin en duo, de l’autre côté de l’océan.

Puis, on a une autre série qui s'appelle Alliances nouvelles. On a voulu faire travailler, faire jouer nos gagnants et finalistes du concours Mathieu-Duguay, qui est un événement très important pour nous qu’on tient aux deux ans à Lamèque , indique M. Lauzer.

Ces capsules artistiques d’une quinzaine de minutes allient la musique baroque et l’art acadien.

On a des compositions originales, de la nouvelle musique sur des poèmes acadiens. On a de la poésie : Jérôme Blais, la musique qu’il a écrite sur des textes d’Herménégilde Chiasson et de Georgette LeBlanc qui sont deux auteurs acadiens , précise M. Lauzer.

Les prestations sont déjà enregistrées. Elles seront diffusées en primeur durant le festival.

On a tourné à Montréal dans deux superbes églises qui rappellent un peu par leur acoustique, mais pas par leur look, les églises dans lesquelles on se produit à Lamèque. Donc, la chapelle historique du Bon-Pasteur et la chapelle historique Notre-Dame-de-Bon-Secours à Montréal. Ça nous permet d'avoir des angles de caméra différents, d’entrer dans la bulle des musiciens , explique Vincent Lauzer.

Les détenteurs de billets pourront discuter avec les artistes après leur prestation, sur le web. Tous ces gens-là vont recevoir des liens pour assister à des causeries après les concerts. On veut reproduire ce qui se passe à Lamèque où on se retrouve tous à l'extérieur de l'église pour discuter , ajoute Vincent Lauzer.

Le festival sera présenté en ligne du 22 au 24 juillet.

D’après un reportage de Camille Bourdeau