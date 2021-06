Un dégât d'égout, et le ciment coule chez vous

Plusieurs propriétaires du quartier Scotia Heights au nord de Winnipeg doivent faire face aux conséquences d'un refoulement d'égout de ciment humide dans leur maison et cherchent des réponses auprès de la Ville.

Fraser Jack est l'un d'eux. Le fauteuil de son salon est maintenant cimenté au sol, tout comme son aspirateur. M. Jack travaillait à l'extérieur de la ville samedi lorsque l'incident s'est produit.

Son père lui a téléphoné pour lui annoncer la nouvelle, après avoir vérifié son domicile. Le ciment est sorti des toilettes et s'est répandu à l'extérieur, et ça a aussi rempli tous les tuyaux d'évacuation, remplissant un quart de ma baignoire , explique M. Jack.

Le mélange de ciment, d'une épaisseur de quelques centimètres, s'est propagé dans un couloir, dans deux chambres, dans son salon et dans les toilettes du rez-de-chaussée. Il a recouvert une grande partie de son sous-sol et a même jailli d'un drain sur le côté de sa maison, recouvrant un chemin à l'extérieur.

Le ciment durci recouvre la salle de bains de Fraser Jack. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

C'est tragique et c'est juste un choc pour la tête , révèle le propriétaire.

L'étendue des dégâts encore inconnue

Selon un porte-parole de la Ville de Winnipeg, le problème découle des travaux de construction effectués le 29 mai, à l'angle de l'avenue Semple et de la rue Scotia.

Un entrepreneur a été engagé par la Ville pour travailler sur un nouveau puits d'égout de drainage terrestre à cette intersection. L'équipe était en train d'injecter du coulis dans le puits principal lorsqu'une brèche s'est produite dans l'égout unitaire, affirme le porte-parole, ajoutant que le mélange s'est écoulé dans les tuyaux d'égout de 12 maisons.

Cause en cours d'investigation

Les équipes ont dégagé la conduite d'égout principale et la cause de la brèche est toujours en cours d'investigation.

De son côté, Kaitlin Bialek était chez elle samedi lorsque le mélange de ciment s'est déversé dans le sous-sol de sa maison et a recouvert le sol.

Kaitlin Bialek affirme qu’elle n'est pas satisfaite de la réponse de la Ville pour expliquer l’écoulement de ciment survenu samedi. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

C'était comme des bulles qui sortaient, presque comme on imagine un volcan , raconte Mme Bialek. Elle ajoute qu'elle et son mari ont téléphoné à la ligne 311 de la Ville, ont alerté les équipes de construction et ont fait du porte-à-porte pour prévenir les autres voisins.

Mme Bialek se dit déçue de la réaction de la Ville, car il a fallu patienter des heures avant de voir des employés municipaux arriver, selon elle.

Lorsque tout cela s'est produit, ils auraient dû avoir des gens ici, ils auraient dû engager toutes les entreprises de restauration qu'ils pouvaient trouver pour aider tous ces gens. Nous n'aurions pas dû avoir à gérer cela nous-mêmes. Une citation de :Kaitlin Bialek, propriétaire de maison

Passez d'abord par l'assurance, dit la Ville

Le porte-parole de Winnipeg indique que les propriétaires doivent contacter leur assureur pour obtenir des conseils sur les dommages et les pertes.

Ensuite, si un résident pense que la Ville ou un entrepreneur travaillant pour le compte de la Ville est responsable, il peut choisir de soumettre une réclamation à la Ville , poursuit le porte-parole.

Le ciment a recouvert une grande partie du sous-sol de Fraser Jack. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Du côté du domicile de Fraser Jack, des équipes de nettoyage seront sur place vendredi pour s'occuper des dégâts. Le propriétaire affirme que son assurance couvrira les dommages causés à sa maison, mais pas à son mobilier.